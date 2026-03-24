«Передаются бытовым путем»: Врач рассказала про опасность вируса папилломы человека
Врач Яхина: вирус папилломы человека зачастую не имеет симптомов
Вирус папилломы человека — одна из самых распространённых инфекций, передающихся половым путём. Однако не все его типы одинаково опасны.
Заместитель главного врача по акушерству, гинекологии, детству и родовспоможению Дубнинской больницы Светлана Яхина в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что ВПЧ долгое время никак не проявляет себя — в этом его главное коварство.
«Практически симптомов никаких нет, это выявляется с помощью специального обследования на вирус папилломы человека. Вирусы, которые вызывают поражение шейки матки, передаются при половом контакте. А другие вирусы, которые вызывают банальные папилломки, бородавки, могут передаваться бытовым путём», — сказала она.
По словам эксперта, на сегодняшний день существует эффективный способ профилактики — вакцинация. Прививку можно сделать как до начала половой жизни, так и после.
«Лучше это сделать до начала половой жизни. Можно прививаться как женщинам, так и мужчинам. Эта вакцина защищает от четырёх типов вирусов, и среди них именно высокоонкогенные — 16-й и 18-й. Считается, что более 50% населения инфицированы вирусом папилломы человека, но разными типами. А инфицирование онкогенными штаммами — где-то процентов 20, по данным литературы. Конечно, это удел сексуально активных женщин», — объяснила Яхина.
Напомним, жительницы Московской области могут бесплатно сдать анализ на ВПЧ в своей женской консультации. Для женщин до 49 лет тестирование входит в программу репродуктивной диспансеризации.