Стало известно, как стилист Николай Овечкин строит карьеру после скандала с Инстасамкой

09 августа 2026, 16:58

Стилист Овечкин после скандала с Инстасамкой пытается вернуться в мир моды

Инстасамка (Фото: Instagram* / @instasamka)

Инстасамка обвинила Николая Овечкина в мошенничестве. После скандала стилист возместил рэперше 3 млн рублей, а позже стало известно, что претензии к нему возникли и у других звезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Сам Николай после произошедшего признавался, что столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. На фоне скандала его карьера в модной индустрии, казалось, пошла на спад — Овечкин начал работать диджеем в московских барах.



Но, похоже, ставить крест на мире моды стилист пока не собирается. Николая пригласили принять участие в белорусском показе, о чем он с радостью рассказал подписчикам.





«Спасибо. За еще один шанс. За любовь и доверие», — написал Овечкин в соцсетях.