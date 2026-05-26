«Перенапряжение нервной системы»: Психолог назвала разницу между длительным и кратковременным стрессом

26 мая 2026, 12:59

Психолог Сальникова: длительный стресс убивает организм

Психологи выяснили, что стресс пробуждает повышенную привлекательность в человеке: меняется взгляд, походка и черты лица. Это связано с гормональной реакцией организма на нервное напряжение.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что, действительно, когда мы находимся в стрессе, происходит кратковременная концентрация, влияющая на походку, кожу, уверенность в глазах. Это привлекает людей вокруг, однако не стоит забывать про внутреннее состояние.





«Такие люди привлекают особенно, когда в рабочей, деловой среде собраны, сдержаны, управляют своими эмоциями. Но давайте вспомним, что стрессовые реакции бывают кратковременные, а вот длительный стресс характеризуется постоянным перенапряжением нервной системы. И это становится хроническим», — объяснила она.

«Все это очень плохо скажется на организме. Концентрация внимания пропадает, эмоции берут верх, то есть происходят очень странные истерические эмоциональные разговоры со знакомыми и незнакомыми людьми. С походкой тоже случаются странности, например, женщины с трудом встают на каблуки, потому что не могут себя элементарно держать. У мужчин замечается вялость в мышцах», — предупредила Сальникова.