Психолог рассказала, как формируется социальная иерархия в домовом и школьном чатах

24 мая 2026, 19:20

Психолог Михайлова: в домовом и школьном чатах есть лидеры мнений

Заведующая кафедрой социальной коммуникации и организации работы с молодёжью факультета «Социальная коммуникация» МГППУ Татьяна Михайлова рассказала, как выстраивается неофициальная иерархия в мессенджерах и по каким признакам можно определить ключевые роли участников.





По словам специалиста в беседе с RT, лидерами мнений в чатах становятся те, кто запускает дискуссии, делится полезной информацией или урегулирует споры. «Хранители норм» следят за соблюдением правил и тоном общения. «Молчаливое большинство» в основном читает сообщения, но практически не публикует свои. «Эксперты» время от времени выдают ценные сведения, а «провокаторы» систематически создают напряжённость — здесь срабатывает эффект растормаживания.



Кроме того, в чатах могут появляться «остряки», которые нередко выступают неформальными арбитрами, и «изгои» — пользователи, которых регулярно игнорируют или высмеивают. Михайлова добавила, что в рабочих чатах негласная иерархия обычно повторяет офлайн-структуру, тогда как в домовых и родительских (школьных) она гораздо более гибкая.



Авторитет, предупредила эксперт, можно завоевать или потерять буквально одним сообщением. При возникновении конфликта в чате она советует обращать особое внимание на сообщения, содержащие опасные сигналы.



