«Привести свою тревожность в порядок»: Психолог о главной ошибке родителей перед ЕГЭ

Психолог Лысакова: тревожность родителя перед ЕГЭ ребенок считывает сразу

Каждый год около 40 000 подмосковных школьников садятся за парты, чтобы сдать ЕГЭ. Но, как показывает практика, это испытание не столько для выпускников, сколько для их нервной системы.





Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» объяснила, что главная проблема — это не пробелы в знаниях, а установка «всё или ничего», которая часто транслируется от взрослых к детям.





«Это не должно быть "Всё или ничего", "Пан или пропал", "Это единственный мой шанс в жизни, если не получится — я неудачник на всю жизнь". Чем больше спокойствия и понимания "будь что будет", тем успешнее сдача», — сказала она.

«Если родитель в стрессе, то ребенок бессознательно это считывает. И он тоже начинает быть в стрессе, хочет этого родитель или нет. Спокойная мама, спокойный родитель — равно спокойный ребенок», — отметила Лысакова.

«Я призываю родителей сначала "привести в порядок" свою тревожность, объяснить ребенку, что его любят не за 100 баллов, а также напомнить: ЕГЭ можно пересдать, а жизнь на этом не заканчивается», — резюмировала психолог.