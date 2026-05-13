«Перепроработанности не существует»: психолог рассказала о том, как отличить здоровую саморефлексию от саморазрушения
«Психология стала культом, и это делает нас излишне уязвимыми», «люди стали слишком много себя жалеть», «в прошлом не было столько разводов и диагнозов» — подобные высказывания сегодня звучат повсюду. Психология становится всё более популярной, но вместе с тем вызывает всё больше недовольства. Действительно ли мы стали слишком увлечены собой? И где грань между здоровой рефлексией и опасным самокопанием?
«Перепроработанности не существует»
В подкасте «Меня бесит» Студии Р1 клинический психолог Элеонора Карлина разбирает феномен «перепроработанности». Хотя этот термин официально не признан, он точно отражает тревожную тенденцию.
Ведущие начинают с критики того, что вызывает у них раздражение в современной культуре. Они отмечают, что люди без медицинского образования начали использовать психологические термины, самостоятельно ставят себе диагнозы на основе видео в социальных сетях. Странное поведение они оправдывают «травмами» и постоянно ищут внешние причины для своих эмоциональных реакций. В результате терапия превратилась в своего рода «культ», а психика человека, по мнению критиков, стала уязвимой и хрупкой, как стекло.
«Перепроработанности как таковой просто не существует. Если мы смотрим на мир с точки зрения экзистенциальных данных — а это про смертность, про конечность — я не могу перестать бояться смерти или тревожиться. Я могу только снизить уровень тревоги и адаптироваться», — разъяснила ситуацию Элеонора.
Проблема не в самой психологии как науке, а в том, как её воспринимают и используют люди, подчеркнула эксперт.
Защита под видом лечения
По словам Карлиной, интерес к психологии в наше время нередко препятствует подлинной работе над собой.
«Интеллектуализация — это защита от того, чтобы действительно стать целостным и помочь себе. Это защита от того, чтобы действительно что-то делать», — отметила клинический психолог.
Человек читает пост, смотрит вебинар, получает «инсайт». И на этом всё заканчивается.
«Инсайты без дальнейшей работы, без интеграции в жизнь — это просто хорошие мысли. Мы можем прочитать "Преступление и наказание" и взять оттуда много хороших идей. И что они нам дадут? Мы можем забыть их через час», — рассказала собеседница «Радио 1».
Информация без действия — не терапия, а иллюзия развития.
Авторский подход за 2 сеанса: кто на этом зарабатывает
Проблема усугубляется псевдоспециалистами, которые обещают мгновенное решение любых вопросов.
«Это их УТП. Они говорят: с психологами долго, вы будете стоять на гвоздях и прощать мать 300 лет, а я за 2 сеанса», — добавила Элеонора.
Регрессология, расстановки, энергопрактики и «авторские методики» — так ведущая описала свой опыт взаимодействия с «экспертом». Когда у него поинтересовались образованием, он ответил: «У меня свой уникальный подход».
«Те, кто говорит "за одну сессию решу всё" и "нельзя отпускать клиента, если время закончилось" — ни до чего хорошего не доводят», — резюмирует Карлина.
Эти методы не только не помогают, но и нередко наносят ущерб. Особенно если человек уже испытывает тревогу, а ему советуют погрузиться в транс и выйти из него исцелённым.
Почему психология — это про отношения, а не про информацию
Один из главных аргументов противников психологии звучит так: «Раньше не было всей этой осознанности, и жили же люди, и разводов было меньше». Ведущая пересказывает типичную семейную ссору: муж приходит на терапию и говорит, что жена «начиталась психологии и замучила».
Элеонора переводит эту претензию на язык психологии.
«Женщины стали больше защищать себя, говорить "нет", лучше понимать себя и понимать, зачем им отношения. Отношения не для финансовой защиты — многие сейчас зарабатывают сами. И не только для детей — я со многим справляюсь сама, но мне нужен рядом человек», — заявила эксперт студии.
И здесь кроется главное отличие настоящей терапии от «культовой» версии.
«Мы хорошо развиваемся во взаимоотношениях. И терапия — это про взаимоотношения, а не про подход и не про теорию. Ценность терапии — в человеческих отношениях», — подметила Элеонора.
Независимо от объёма получаемых знаний, подлинное терапевтическое воздействие оказывает только общение с живым человеком. По этой причине нейросети не смогут заменить психологов.
Полезные советы: как не утонуть в психологии
- Отличайте информацию от терапии. Осознание без практического применения — это не исцеление. Если после прочтения книги или участия в вебинаре вы не вносите изменений в свою жизнь, вы не проходите терапию, а просто развлекаетесь.
- Не ставьте себе диагнозы. Взгляд изнутри может быть обманчивым. Если вы заподозрили у себя «нарциссическое расстройство», просмотрев видео в социальных сетях, это не повод для постановки диагноза. Это сигнал обратиться к специалисту.
- Остерегайтесь «быстрых» методов. Два сеанса не способны устранить глубинные проблемы. Обещания быстрого исцеления — это скорее маркетинговый ход, чем реальная терапия.
- Проверяйте образование. «Авторский подход» — не диплом. У психолога должно быть профильное образование, личная терапия и супервизии.
- Не подменяйте чувствования разговорами. Прослушивание сотен подкастов не всегда приносит ощутимые результаты. Реальные перемены происходят благодаря проживанию, ощущению и взаимодействию с другими людьми.
- Помните: нормальные психологи не вербуют. Профессионал не говорит «всем надо в терапию». Он помогает тем, кому это реально нужно и кто сам пришёл.
Психология не делает людей уязвимыми. Она помогает им стать более осознанными. Осознанность не означает бесконечное самокопание или жалость к себе. Это умение отказывать, защищать свои личные границы и понимать, для чего нужны отношения.
«Мы хорошо развиваемся во взаимоотношениях. И терапия — это про взаимоотношения», — заключила Карлина.
Проблема заключается не в психологии, а в том, что её часто подменяют поверхностными подходами: бесконечными тестами без реальных изменений, моментальными прозрениями без последующей работы и «авторскими методами», которые не подкреплены профессиональной подготовкой. Настоящее лечение — это всегда труд, и далеко не всегда он приносит удовольствие. Всё, что обещает лёгкость и быстрый результат, скорее всего, является лишь способом привлечь тех, кто ищет простые решения сложных внутренних вопросов.