«Перепроработанности не существует»: психолог рассказала о том, как отличить здоровую саморефлексию от саморазрушения

13 мая 2026, 13:08

«Психология стала культом, и это делает нас излишне уязвимыми», «люди стали слишком много себя жалеть», «в прошлом не было столько разводов и диагнозов» — подобные высказывания сегодня звучат повсюду. Психология становится всё более популярной, но вместе с тем вызывает всё больше недовольства. Действительно ли мы стали слишком увлечены собой? И где грань между здоровой рефлексией и опасным самокопанием?





Содержание «Перепроработанности не существует» Защита под видом лечения Авторский подход за 2 сеанса: кто на этом зарабатывает Почему психология — это про отношения, а не про информацию Полезные советы: как не утонуть в психологии

«Перепроработанности не существует»

«Перепроработанности как таковой просто не существует. Если мы смотрим на мир с точки зрения экзистенциальных данных — а это про смертность, про конечность — я не могу перестать бояться смерти или тревожиться. Я могу только снизить уровень тревоги и адаптироваться», — разъяснила ситуацию Элеонора.

Защита под видом лечения

«Интеллектуализация — это защита от того, чтобы действительно стать целостным и помочь себе. Это защита от того, чтобы действительно что-то делать», — отметила клинический психолог.

«Инсайты без дальнейшей работы, без интеграции в жизнь — это просто хорошие мысли. Мы можем прочитать "Преступление и наказание" и взять оттуда много хороших идей. И что они нам дадут? Мы можем забыть их через час», — рассказала собеседница «Радио 1».

Авторский подход за 2 сеанса: кто на этом зарабатывает

«Это их УТП. Они говорят: с психологами долго, вы будете стоять на гвоздях и прощать мать 300 лет, а я за 2 сеанса», — добавила Элеонора.

«Те, кто говорит "за одну сессию решу всё" и "нельзя отпускать клиента, если время закончилось" — ни до чего хорошего не доводят», — резюмирует Карлина.

Почему психология — это про отношения, а не про информацию

«Женщины стали больше защищать себя, говорить "нет", лучше понимать себя и понимать, зачем им отношения. Отношения не для финансовой защиты — многие сейчас зарабатывают сами. И не только для детей — я со многим справляюсь сама, но мне нужен рядом человек», — заявила эксперт студии.

«Мы хорошо развиваемся во взаимоотношениях. И терапия — это про взаимоотношения, а не про подход и не про теорию. Ценность терапии — в человеческих отношениях», — подметила Элеонора.

Полезные советы: как не утонуть в психологии

Отличайте информацию от терапии. Осознание без практического применения — это не исцеление. Если после прочтения книги или участия в вебинаре вы не вносите изменений в свою жизнь, вы не проходите терапию, а просто развлекаетесь.

Не ставьте себе диагнозы. Взгляд изнутри может быть обманчивым. Если вы заподозрили у себя «нарциссическое расстройство», просмотрев видео в социальных сетях, это не повод для постановки диагноза. Это сигнал обратиться к специалисту.

Остерегайтесь «быстрых» методов. Два сеанса не способны устранить глубинные проблемы. Обещания быстрого исцеления — это скорее маркетинговый ход, чем реальная терапия.

Проверяйте образование. «Авторский подход» — не диплом. У психолога должно быть профильное образование, личная терапия и супервизии.

Не подменяйте чувствования разговорами. Прослушивание сотен подкастов не всегда приносит ощутимые результаты. Реальные перемены происходят благодаря проживанию, ощущению и взаимодействию с другими людьми.

Помните: нормальные психологи не вербуют. Профессионал не говорит «всем надо в терапию». Он помогает тем, кому это реально нужно и кто сам пришёл.

