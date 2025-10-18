Участник «Битвы экстрасенсов» Зартдинов, на которого якобы наложили порчу, потерял сознание на улице в Москве
Участник 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Рустам Зартдинов, на которого якобы наложили порчу, потерял сознание и начал биться в конвульсиях в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел поздно ночью на Нарвской улице в районе Коптево. Скорая помощь оперативно прибыла на место происшествия.
В октябре 2017 года Рустам покинул шоу, после того как на него, по его словам, наложил порчу потомственный маг Максим Никитин. Перед уходом из зала, где объявлялись результаты, Никитин заявил, что использовал магические силы против Зартдинова, поскольку не признавал его настоящим профессионалом.
В беседе с Mash Рустам подчеркнул, что не связывает свое состояние с порчей. Он отметил, что с 2012 года борется с эпилепсией, и именно это, по его мнению, стало причиной случившегося.
