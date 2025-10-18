Участник «Битвы экстрасенсов» Зартдинов, на которого якобы наложили порчу, потерял сознание на улице в Москве

18 октября 2025, 15:09

Mash: Участник «Битвы экстрасенсов» Зартдинов потерял сознание на улице в Москве

Фото: iStock/maxim4e4ek

Участник 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Рустам Зартдинов, на которого якобы наложили порчу, потерял сознание и начал биться в конвульсиях в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.