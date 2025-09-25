«Я не прикасался к яйцам»: звезда «Битвы экстрасенсов» прокомментировал скандальный выпуск шоу

25 сентября 2025, 15:12

Александр Шепс (Фото: кадр из шоу «Битва сильнейших»)

Александр Шепс, ставший знаменитым после участия в 14-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов», поделился подробностями одного из своих самых запоминающихся испытаний. Речь идет о выпуске шоу, где медиум попросил всех взять из дома куриные яйца.





Проведя небольшой обряд, он удивил присутствующих — в каждом продукте находился зародыш.





«Это погост заражен», — сделал тогда вывод Шепс.

«Это было проклятие Иуды. Оно было запущено через одного человека. Люди начинали уходить из жизни без предпосылок. Идентифицировать проклятие можно было через яйцо на могиле ближайшего родственника. Если яйцо превращалось в зародыш в течение пяти минут, то человек идентифицирован. Люди просвечивали яйцо телефоном. Оно было сырым. Я не прикасался к яйцам ни разу», — заверил Шепс.