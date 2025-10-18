18 октября 2025, 11:15

Джулия Ванг (Фото: Instagram* @ juliavang.real)

Колдунья, актриса, модель, а затем и мужчина по имени Томас — Джулия Ванг, победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов», всегда была персонажем загадочным и скандальным. Её биография состоит из множества версий, а жизнь напоминает мистический роман, где правду уже не отличить от вымысла. О том, как сейчас живет одна из самых загадочных ведьм, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Таинственная биография ведьмы Путь к славе: от подиума до «Битвы экстрасенсов» Личная жизнь и скандалы Джулии Ванг Джулия Ванг сегодня



Таинственная биография ведьмы

Путь к славе: от подиума до «Битвы экстрасенсов»

Джулия Ванг (Фото: Instagram* @ juliavang.real)



Личная жизнь и скандалы Джулии Ванг

Джулия Ванг (Фото: Instagram* @ juliavang.real)



Джулия Ванг сегодня