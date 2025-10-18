Связи с украинской разведкой и раздвоение личности: Как сейчас живет Дух Хаоса «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг?
Колдунья, актриса, модель, а затем и мужчина по имени Томас — Джулия Ванг, победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов», всегда была персонажем загадочным и скандальным. Её биография состоит из множества версий, а жизнь напоминает мистический роман, где правду уже не отличить от вымысла. О том, как сейчас живет одна из самых загадочных ведьм, читайте в материале «Радио 1».
Таинственная биография ведьмы
Подлинная история Джулии Ванг скрыта под покровом тайны, и в СМИ существует несколько противоречивых версий её происхождения. Согласно первой версии, которую часто озвучивает сама Джулия, она родилась 29 октября 1981 года в латвийской Риге или немецком Фёрштенберге. Она утверждает, что её мать, Татьяна Владимировна, работавшая физиком-ядерщиком, зачала её от внеземного существа, явившегося в образе мужчины. Джулия заявляла, что помнит свои 150 прошлых жизней.
Согласно второй, более приземленной версии, основанной на словах «знакомых», объявившихся после её славы, настоящая Джулия Ванг — это Юлия Гаврикова, родившаяся 19 октября в деревне Нелюдово под Нижним Новгородом. Её отец, военный, ушёл из семьи, и детство девочки было омрачено сложными отношениями с отчимом, из-за чего она в 16 лет ушла из дома. Образ матери, Татьяны Владимировны, присутствует в обеих версиях. Она, по словам Джулии, всегда поддерживала её «дар». В школьные годы Джулия была замкнутым ребёнком, не интересовалась обычными игрушками, а вместо этого с ранних лет изучала оккультные науки и рисовала оккультные символы.
Путь к славе: от подиума до «Битвы экстрасенсов»
Её дорога на телевидение была такой же извилистой, как и её биография. Благодаря модельной внешности и росту 179 см Джулия в 17 лет переехала в Москву, где сделала карьеру модели. Она также получила актерское образование в ГИТИСе и снималась в кино, включая эпизодические роли в «Дневном дозоре» и «Самом лучшем фильме 2».
В 2014 году Джулия Ванг пришла в 15-й сезон «Битвы экстрасенсов» под именем Дух Хаоса и не просто участвовала, а стала его победительницей, набрав 70% голосов. Её образ яркой блондинки с «кошачьим» взглядом и конфликт с вечными скептиками шоу, братьями Сафроновыми, приковывали к ней внимание зрителей. Она заявила, что участие в проекте для неё — вопрос «жизни и смерти в этом воплощении».
Личная жизнь и скандалы Джулии Ванг
Эта сторона жизни Джулии Ванг окутана не меньшим количеством мифов. Джулия не раз заявляла, что с детства оставалась равнодушной к мужским ухаживаниям и страдала от их внимания. По некоторым сведениям, на протяжении многих лет у неё не было земных отношений, но она поддерживала астральную связь с возлюбленным из прошлой жизни.
В 2019 году с Джулией начало происходить нечто невероятное. Она кардинально сменила имидж: сильно похудела, сделала короткую мужскую стрижку, начала носить мужские костюмы и объявила, что на самом деле является мужчиной** по имени Томас Винзор (или Винзор-Ньютон), попросив обращаться к себе в мужском роде. Она заявила, что образ «телки с "Битвы"» был выдуманным персонажем, навязанным обществом. Это вызвало слухи о синдроме Морриса (нечувствительности к андрогенам), хотя подтверждений этому нет.
Ещё в 2016 году поклонники начали бить тревогу из-за её сильной худобы. В сети появлялись комментарии о «нездоровой худобе» и предположениях об анорексии, которые лишь усилились после её трансформации в Томаса. Резкая смена имиджа, агрессивные высказывания в адрес фанатов, просивших вернуть прежний образ, и заявления о существовании «двух Я» внутри неё породили среди поклонников слухи о раздвоении личности. В своих постах она писала о «борьбе двух "я"» внутри себя.
Джулия Ванг сегодня
В 2018 году Джулия шокировала публику, заявив, что её участие в «Битве экстрасенсов» было обманом, и никакими сверхспособностями она не обладает, а её образ был тщательно продуман продюсерами. Однако уже в 2022 году Джулия Ванг стала возвращаться к женскому образу и снова заявила о себе как о Джулии, а не Томасе. Она вновь занялась магией, предлагая диагностику по фотографиям. Ведьма занялась изготовлением и продажей авторских кукол, которым она приписывала магические свойства, а также создание парфюмерии и мыла ручной работы.
В марте 2025 года на Джулию Ванг были поданы заявления в полицию. Её заподозрили в причастности к ведению каналов в социальных сетях, где публиковались призывы к террористической деятельности, включая призывы к взрывам мечетей, оскорбления российских военных и обсуждение педофилии. Согласно информации от источника Пятого канала, одно из интернет-сообществ, предположительно управляемое звездой «Битвы экстрасенсов», взаимодействует с террористами, которые имеют связь с украинской разведкой. Телеканал сообщает, что в отношении Гавриковой проводится проверка.
Клинический психолог и победитель 6-го сезона «Битвы» Зираддин Рзаев, комментируя ситуацию, заявил, что таким людям, как Ванг, «надо лечиться», и охарактеризовал её как человека с «неустойчивой психикой», который не нашел себя в жизни.