«Перестаньте мучить детей»: Врач рассказала, как восстановить у ребенка школьный режим после каникул

27 августа 2026, 17:13

Врач Чиркова: восстановить режим ребенка поможет личный пример родителя

Фото: iStock/smolaw11

Лето заканчивается, и миллионы родителей в панике пытаются поднять детей в 7 утра, чтобы наладить режим. А также появляются всевозможные запреты гаджетов, встреч с друзьями и так далее...





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» предупредила: если вы сами не спите до двух ночи, то не ждите чуда от школьника.





«Не надо приезжать из дальних поездок накануне 1 сентября. Начинайте заранее потихонечку сдвигать по 15–20 минут каждый день время отхода ко сну и время подъёма. Тогда школьный процесс стрессом не будет», — сказала она.

«Если вы смотрите всю ночь сериал и ребёнку говорите, что он должен спать, то результата не будет. Ребенок не поверит вам. Немножечко возьмите себя в руки и ложитесь спать с ним, пока он не войдёт в ритм», — посоветовала Чиркова.

