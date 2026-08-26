Врач предупредил об опасности сухой туалетной бумаги
Врач Прокофьев: сухая туалетная бумага травмирует кожу и переносит бактерии
Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что сухая туалетная бумага способна спровоцировать дерматит и опасные инфекции.
В беседе с «Абзацем» специалист пояснил: обычный рулон не обеспечивает надлежащую гигиену, а сухой материал травмирует кожу.
«Использование сухой туалетной бумаги не отвечает необходимым требованиям гигиены и приводит к развитию болезней — от банальных дерматитов до распространения хронической бактериальной инфекции, особенно у детей. В современной медицине самым правильным выбором признан гигиенический душ. На втором месте находится гипоаллергенная влажная туалетная бумага», — подчеркнул Прокофьев.При отсутствии душа доктор советует специальные салфетки. Влажная бумага не должна содержать спирт; её делают на основе воды с экстрактами, например, ромашки. Кроме того, существуют размокающие от воды прессованные салфетки и лечебные варианты при геморрое.