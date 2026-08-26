Врач назвала продукты для полноценного завтрака школьника
Врач Кашух: каша, яйца и творог идеально подойдут на завтрак для школьника
Хороший завтрак для школьника должен состоять из сложных углеводов, белка, овощей и фруктов. Об этом рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
В разговоре с RT эксперт уточнила, что такое сочетание обеспечит детский организм необходимыми питательными веществами и длительным чувством сытости. Так, основой полноценного завтрака для школьника может стать каша, например овсяная, гречневая или пшенная с добавлением ягод. Также можно добавить бутерброд с сыром.
«Другой вариант завтрака — цельнозерновой хлеб с продуктами, которые служат источниками белка и помогают дольше сохранять чувство сытости. На хлеб можно положить сыр, немного сливочного масла или нежирную ветчину. Дополнить такой завтрак можно фруктами или овощами», — отметила Кашух.
Также утром детям можно предлагать яйца с бутербродом или творог с фруктами. Однако от хлопьев и сладкого напитка вроде какао или чая с сахаром врач посоветовала отказаться.