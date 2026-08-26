Врач назвала продукты для полноценного завтрака школьника

26 августа 2026, 18:12

Врач Кашух: каша, яйца и творог идеально подойдут на завтрак для школьника

Фото: iStock/Arx0nt

Хороший завтрак для школьника должен состоять из сложных углеводов, белка, овощей и фруктов. Об этом рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.





В разговоре с RT эксперт уточнила, что такое сочетание обеспечит детский организм необходимыми питательными веществами и длительным чувством сытости. Так, основой полноценного завтрака для школьника может стать каша, например овсяная, гречневая или пшенная с добавлением ягод. Также можно добавить бутерброд с сыром.





«Другой вариант завтрака — цельнозерновой хлеб с продуктами, которые служат источниками белка и помогают дольше сохранять чувство сытости. На хлеб можно положить сыр, немного сливочного масла или нежирную ветчину. Дополнить такой завтрак можно фруктами или овощами», — отметила Кашух.