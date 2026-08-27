«Учебный год под сильным Юпитером»: Стало известно, что ждет школьников и студентов с 1 сентября 2026 года
Новый учебный год 2026/27 начинается на фоне заметных изменений в системе образования. Родители обсуждают новые правила, нагрузку, дисциплину и оценивание поведения школьников.
Астролог, психолог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» заявила, что интересную картину показывает и ведическая астрология.
«Если построить сидерическую карту на 1 сентября 2026 года, мы увидим одновременно несколько сильных и противоречивых показателей. С одной стороны, Юпитер — одна из главных планет знаний, образования, наставников и учителей — находится в экзальтации, в Раке. С другой — Венера оказывается в знаке своего падения, а ось Раху и Кету продолжает движение по Водолею и Льву. На мой взгляд, это говорит о том, что учебный год будет не простым, но потенциально очень продуктивным», — сказала она.
По словам собеседницы, система образования продолжит меняться, причем некоторые нововведения сначала могут восприниматься родителями и детьми неоднозначно. Однако общий вектор года можно оценивать положительно.
«Главное, на что я обращаю внимание в карте начала учебного года, — положение Юпитера. В Джйотиш Юпитер, или Гуру, непосредственно связан со знаниями, учителями, наставниками, высшим образованием, моральными принципами и способностью человека не просто запоминать информацию, а понимать ее смысл. Я ожидаю, что в течение учебного года будет усиливаться запрос не просто на увеличение объема знаний, а на качество образования, роль учителя и наставника, воспитательную функцию школы и индивидуальное развитие ребенка», — объяснила Рейн.
Она добавила, что сильный Юпитер также благоприятен для педагогов, которые действительно умеют увлекать детей предметом. В этом учебном году влияние конкретного преподавателя на судьбу ученика может оказаться особенно заметным.
«Для студентов ожидается хороший период для поиска научного руководителя, наставника, дополнительного образования и людей, которые способны открыть профессиональные двери», — сообщила астролог.