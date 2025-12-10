Раскрыта новая «схема Долиной»

10 декабря 2025, 08:58

SHOT: Лариса Долина 12 лет не платила налоги за тайный дворец в Подмосковье

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Лариса Долина 12 лет не платила налоги за особняк в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.