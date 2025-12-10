Достижения.рф

Раскрыта новая «схема Долиной»

SHOT: Лариса Долина 12 лет не платила налоги за тайный дворец в Подмосковье
Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Лариса Долина 12 лет не платила налоги за особняк в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



В 2003 году артистка купила участок в закрытом поселке Славино и построила на нем первый трехэтажный дом в 360 «квадратов». Затем, втайне от налоговой и прессы, она возвела на соседнем участке еще один особняк — четырехэтажный дом в 660 «квадратов».

Строительство коттеджа завершилось в 2011 году, но в собственность его певица не оформляла вплоть до августа 2024 года. Это позволило ей не платить налог на недвижимость. По данным источника, за это время она сэкономила около 1 миллиона рублей.

Узаконить дом Долина решила только после того, как стала жертвой мошенников. Вероятно, она опасалась потерять и эту недвижимость.

