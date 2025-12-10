«Добить несчастную Долину»: Адвокат рассказала, как накажут певицу за неуплату налогов

10 декабря 2025, 12:57

Адвокат Ярмуш: если налоговая захочет наказать Долину, то она это сделает

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Стало известно, что Лариса Долина 12 лет не платила налоги за тайный дом в Подмосковье. Коттедж площадью 660 кв. м, построенный в 2011 году, она не оформляла в собственность, из-за чего бюджет недополучил около 1 млн рублей. Узаконила дом артистка лишь в августе 2024-го — после истории с мошенниками.





Адвокат Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» заявила, что дом мог считаться недостроенным, поэтому не был поставлен на кадастровый учет и не имел права собственности.





«Например, за сам участок она платила, а дом строить можно столько, сколько захочется, хоть 20 лет. Он мог быть незаконченным строительством, то есть каркас стоит, стены, а внутри никакой отделки нет. За такой объект имущественный налог не начисляется», — сказала она.

«Здесь нужно доказывать. Может, налоговые органы хотят несчастную Ларису Долину добавить, но это сложно. Нужно назначать экспертизу. Многие люди покупают участок и годами строят дом, не торопясь, зарабатывая. Поэтому, если Долина поставила на кадастровый учет и зарегистрировала право собственности в 2024-м году, то в соответствии с законодательством только в этот момент она его оформила на себя», — объяснила Ярмуш.

«Все будут решать налоговики. Если они захотят привлечь Долину к ответственности, то они это сделают. Сейчас очень много замороженных, недостроенных зданий», — резюмировала собеседница.