«Добить несчастную Долину»: Адвокат рассказала, как накажут певицу за неуплату налогов
Адвокат Ярмуш: если налоговая захочет наказать Долину, то она это сделает
Стало известно, что Лариса Долина 12 лет не платила налоги за тайный дом в Подмосковье. Коттедж площадью 660 кв. м, построенный в 2011 году, она не оформляла в собственность, из-за чего бюджет недополучил около 1 млн рублей. Узаконила дом артистка лишь в августе 2024-го — после истории с мошенниками.
Адвокат Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» заявила, что дом мог считаться недостроенным, поэтому не был поставлен на кадастровый учет и не имел права собственности.
«Например, за сам участок она платила, а дом строить можно столько, сколько захочется, хоть 20 лет. Он мог быть незаконченным строительством, то есть каркас стоит, стены, а внутри никакой отделки нет. За такой объект имущественный налог не начисляется», — сказала она.
По словам адвоката, пока собственник не поставил дом на кадастровый учет, не зарегистрировал право собственности, то налог не начисляется.
«Здесь нужно доказывать. Может, налоговые органы хотят несчастную Ларису Долину добавить, но это сложно. Нужно назначать экспертизу. Многие люди покупают участок и годами строят дом, не торопясь, зарабатывая. Поэтому, если Долина поставила на кадастровый учет и зарегистрировала право собственности в 2024-м году, то в соответствии с законодательством только в этот момент она его оформила на себя», — объяснила Ярмуш.
Она добавила, что до момента оформления все являлось неким набором строительных материалов, за которые имущественный налог не платится.
«Все будут решать налоговики. Если они захотят привлечь Долину к ответственности, то они это сделают. Сейчас очень много замороженных, недостроенных зданий», — резюмировала собеседница.