Москвичей предупредили о новой схеме мошенников по сбору личных данных

10 декабря 2025, 04:06

РИАН: Мошенники связываются с москвичами от имени «Жилищника» для сбора данных

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники начали представляться сотрудниками ГБУ «Жилищник» в мессенджерах, чтобы выманить у москвичей коды подтверждения от «Госуслуг». Об этом сообщает РИА Новости.





Злоумышленники пишут жертвам под предлогом оцифровки персональных данных и просят назвать код из смс.



Важный момент: в таком сообщении содержится прямое предупреждение от «Госуслуг», что полученный код нельзя никому сообщать, а запрашивают его только мошенники. Однако некоторые россияне игнорируют эту информацию.



Как только человек сообщает аферистам цифры, они получают полный доступ к его личному кабинету на портале.



