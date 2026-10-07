«Переваривается с трудом»: Россиян предупредили, чем категорически нельзя кормить птиц

07 октября 2026, 18:23

Орнитолог Чернова: птиц категорически нельзя кормить черным хлебом

Фото: iStock/Nataba

С приходом устойчивых морозов многие горожане стремятся проявить заботу о зимующих птицах. Однако не все понимают, как правильно это делать, чтобы не навредить.





Орнитолог Елена Чернова в беседе с «Радио 1» рассказала, чем можно и нельзя кормить птиц в холодное время года.





«Идеальный вариант — нежареные семечки, несолёное сало, обрезки, кусочки сала, жира, мяса на шкурке. Категорически нельзя кормить птиц солёными вещами. Не надо их кормить тем, что едите сами. Это не самая разумная идея», — сказала она.

«Подкармливать белым хлебом водоплавающих можно, но надо учитывать, что это для них пирожное. То есть в больших количествах совершенно не полезно. А чёрный хлеб лучше совсем не использовать, потому что он переваривается птицами с большим трудом», — объяснила орнитолог.

«Отдельная тема — голуби, которые легко переносят заразу. Поэтому нельзя создавать их скопление. То есть лучше не кормить птиц подолгу в одном и том же месте», — завершила собеседница.