«Переваривается с трудом»: Россиян предупредили, чем категорически нельзя кормить птиц
Орнитолог Чернова: птиц категорически нельзя кормить черным хлебом
С приходом устойчивых морозов многие горожане стремятся проявить заботу о зимующих птицах. Однако не все понимают, как правильно это делать, чтобы не навредить.
Орнитолог Елена Чернова в беседе с «Радио 1» рассказала, чем можно и нельзя кормить птиц в холодное время года.
«Идеальный вариант — нежареные семечки, несолёное сало, обрезки, кусочки сала, жира, мяса на шкурке. Категорически нельзя кормить птиц солёными вещами. Не надо их кормить тем, что едите сами. Это не самая разумная идея», — сказала она.
По словам эксперта, подкармливание белым хлебом тоже вызывает вопросы, ведь не для всех птиц оно подходит.
«Подкармливать белым хлебом водоплавающих можно, но надо учитывать, что это для них пирожное. То есть в больших количествах совершенно не полезно. А чёрный хлеб лучше совсем не использовать, потому что он переваривается птицами с большим трудом», — объяснила орнитолог.
Чернова добавила, что в сильные морозы, когда уткам действительно плохо, лучше использовать специализированные комбикорма.
«Отдельная тема — голуби, которые легко переносят заразу. Поэтому нельзя создавать их скопление. То есть лучше не кормить птиц подолгу в одном и том же месте», — завершила собеседница.