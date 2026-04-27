Синоптик рассказал о высоте снежного покрова в Москве в понедельник
Высота снежного покрова в Москве достигла десяти сантиметров. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По области высота снежного покрова дошла до пятнадцати сантиметров, добавил он. С утра в столичном регионе начался сильный снегопад, который ломает деревья и налипает на провода. Уже выпала половина месячной нормы осадков.
Власти ввели «оранжевый» уровень опасности. Ожидается усиление метели, появление гололедицы и даже «сухая» гроза. Из-за сложных погодных условий многие парки закрыли для посещения.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что снегопад прекратится только к вечеру, но продолжится во вторник. Улучшение погоды ожидается в среду.
