Астролог рассказала, маникюр каких цветов принесет удачу и деньги текущей осенью

02 сентября 2026, 09:58

Фото: iStock/igor_kell

Маникюр в осенних оттенках, соответствующих разным фазам осени, может привлечь в жизнь любовь, удачу и финансовое благополучие. Об этом рассказала астролог Валентина Вильнер.





В беседе с Москвой 24 она посоветовала до 9 сентября выбирать для маникюра оттенки сиреневого и приглушенный розовый с пыльным подтоном. Также удачу принесут и нюдовые цвета на ногтях.





«С 10 сентября по 24 октября ногти лучше всего красить в темно-фиолетовый, черный или бордовый. А с 25 октября до конца ноября снова самыми удачными окажутся оттенки сиреневого, приглушенный розовый с пыльным подтоном и нюдовое оформление», — отметила Вильнер.