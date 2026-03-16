«Первая опасность»: Аллерголог рассказал, как уберечь себя от аллергии
Жителям Средней полосы России, страдающим от поллиноза, готовиться к сезону цветения нужно уже сейчас. Хотя местные деревья из-за холодной зимы еще не проснулись, пыльца может добраться до региона с воздушными массами с юга.
Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» заявил, что первым аллергеном, с которым столкнутся жители региона после схода снега, станут не деревья, а грибки.
«Первый аллерген может появиться, когда стаивает снег, обнажается прошлогодняя листва и трава. Если она подсохнет и будет пригреваться солнышком, то там будут размножаться плесневые грибы, выделяющие споры», — предупредил он.
Говоря о пыльце деревьев, врач сообщил, что нужно время для прогревания почвы. Однако это не значит, что аллергики в безопасности. На юге страны — в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области — сезон уже в разгаре.
«Пыльца берёзы очень лёгкая, её выделяется достаточно много, и ветер может переносить её на 700–800 км, иногда даже на 1000 с лишним», — отметил врач.
Главный совет эксперта — ограничить контакт с пыльцой еще до того, как она попадет в организм.
«Надо защитить своё жилище. Раньше мы рекомендовали марлю, сейчас появился такой материал — спанбонд. Завешивайте оконные проёмы, чтобы, когда вы проветриваете квартиру, пыльца не попадала внутрь. Вы себе в квартире делаете такой вот "остров безопасности"», — посоветовал Владимир Болибок.