«Первая опасность»: Аллерголог рассказал, как уберечь себя от аллергии

16 марта 2026, 11:53

Аллерголог Болибок: защитить себя от аллергии можно с помощью спанбонда

Жителям Средней полосы России, страдающим от поллиноза, готовиться к сезону цветения нужно уже сейчас. Хотя местные деревья из-за холодной зимы еще не проснулись, пыльца может добраться до региона с воздушными массами с юга.





Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» заявил, что первым аллергеном, с которым столкнутся жители региона после схода снега, станут не деревья, а грибки.





«Первый аллерген может появиться, когда стаивает снег, обнажается прошлогодняя листва и трава. Если она подсохнет и будет пригреваться солнышком, то там будут размножаться плесневые грибы, выделяющие споры», — предупредил он.

«Пыльца берёзы очень лёгкая, её выделяется достаточно много, и ветер может переносить её на 700–800 км, иногда даже на 1000 с лишним», — отметил врач.

«Надо защитить своё жилище. Раньше мы рекомендовали марлю, сейчас появился такой материал — спанбонд. Завешивайте оконные проёмы, чтобы, когда вы проветриваете квартиру, пыльца не попадала внутрь. Вы себе в квартире делаете такой вот "остров безопасности"», — посоветовал Владимир Болибок.