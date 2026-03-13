Синоптик раскрыла идеальный климатический месяц для свадьбы
Синоптик Позднякова: июнь лучше всего подходит для свадьбы на открытом воздухе
Лучшее время для празднования свадьбы на открытом воздухе является июнь, поскольку в этом месяце самые длинные световые дни. Об этом рассказала синоптик Татьяна Позднякова.
Однако она уточнила, что сильно заранее спрогнозировать осадки невозможно. Так, по ее словам, в августе высока вероятность теплой погоды и меньшего количества дождей.
«Самое лучшее время для свадьбы — в июне, когда дни длинные, какая бы там погода ни была, все-таки длинный световой день и не ливневые дожди», — отметила Позднякова в разговоре с «Газетой.Ru».
Синоптик призвала не верить сайтам, которые делают прогнозы на длительное время вперед, поскольку синоптики не могут точно сказать, какая погода будет завтра.