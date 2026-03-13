Синоптик раскрыла идеальный климатический месяц для свадьбы

13 марта 2026, 16:58

Синоптик Позднякова: июнь лучше всего подходит для свадьбы на открытом воздухе

Фото: iStock/Dzevoniia

Лучшее время для празднования свадьбы на открытом воздухе является июнь, поскольку в этом месяце самые длинные световые дни. Об этом рассказала синоптик Татьяна Позднякова.





Однако она уточнила, что сильно заранее спрогнозировать осадки невозможно. Так, по ее словам, в августе высока вероятность теплой погоды и меньшего количества дождей.





«Самое лучшее время для свадьбы — в июне, когда дни длинные, какая бы там погода ни была, все-таки длинный световой день и не ливневые дожди», — отметила Позднякова в разговоре с «Газетой.Ru».