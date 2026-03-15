Врач назвал главную причину снижения иммунитета
Острый и хронический стрессы ослабляют иммунитет и могут привести к развитию инфекционных, аллергических и даже онкологических заболеваний. Об этом рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, врач аллерголог-иммунолог, профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки Кемеровского медицинского университета Минздрава России Андрей Шабалдин.
После пережитых стрессовых событий, таких как утрата близкого человека, могут возникать инфекционные заболевания (например, герпес), аллергические реакции (острая крапивница) и аутоиммунные нарушения (аутоиммунное поражение щитовидной железы), отметил Шабалдин. Врач подчеркнул, что продолжительный стресс может стать фактором, способствующим развитию онкологии.
Так, например, человек, который постоянно боится заболеть раком, испытывает хронический стресс. Этот страх может привести к развитию онкологического заболевания, поскольку под воздействием длительного стресса иммунная система ослабевает. В результате раковые клетки, которые образуются в организме постоянно, могут выйти из-под контроля иммунной системы, пояснил профессор.
