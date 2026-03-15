Врач предупредила о таящейся в молоке скрытой угрозе

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина предупредила, что избыточное употребление молока может навредить здоровью. Об этом она сообщила в интервью «Ленте.ру».



У многих взрослых людей организм вырабатывает недостаточное количество фермента лактазы, необходимого для расщепления лактозы, содержащейся в молоке. Это может привести к вздутию живота, повышенному газообразованию, диарее, болям и общему дискомфорту в желудочно-кишечном тракте после употребления молочных продуктов.

Зарубина отметила, что у некоторых людей также может быть аллергия на белок коровьего молока. Чаще всего это касается маленьких детей, у которых она проявляется высыпаниями, нарушениями пищеварения и коликами. В редких случаях аллергия может вызвать тяжелые реакции, вплоть до анафилаксии.

Гастроэнтеролог упомянула, что промышленное молоко может содержать следы гормонов и антибиотиков, используемых в животноводстве. По её словам, регулярное поступление этих веществ в организм может теоретически повлиять на гормональный баланс человека.

Врач подчеркнула, что само по себе молоко не является вредным продуктом. Его влияние на организм зависит от индивидуальных особенностей, состояния желудочно-кишечного тракта, возраста и общего рациона.

