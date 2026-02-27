«Первая в мире»: Стало известно о новой вакцине от аллергии, разработанной в России

27 февраля 2026, 16:03

Профессор Продеус: новая российская вакцина от аллергии меняет жизнь пациентов

Фото: iStock/MargJohnsonVA

В России успешно проходят клинические испытания первой отечественной вакцины от аллергии на пыльцу березы. Препарат «Аллергарда» не только снимает симптомы, но и меняет качество жизни пациентов. Подробнее о том, как работает новая вакцина, кому она подойдет и почему аллергикам не стоит ждать апреля?





Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус в беседе с «Радио 1» назвал эту разработку революционной.





«Та идея, которую они заложили в вакцину, была и остается новаторской. Это не первая в России, это первая в мире вакцина, которая имеет такого рода подход. Нет в мире других аналогов. Это беспрецедентный процесс, Россия в этом отношении на первом месте», — подчеркнул он.

«В отличие от классических методов лечения, где используются цельные белки-аллергены, «Аллергарда» содержит только ключевые фрагменты молекулы. Когда мы берем только кусочек этого белка, он достаточен для того, чтобы иммунная система обучилась. Но он недостаточен, чтобы вызвать серьезную негативную или побочную реакцию. Ученые создали комбинацию участков молекулы, которая хороша для обучения, но абсолютно безопасна», — объяснил иммунолог.

«Аллергия — это не болезнь, а особенность организма, у которой есть и обратная сторона», — сказал врач.