Врач Лапа призвала аллергиков готовиться к сезону цветения
Аллергикам пора начинать к тяжелому для них сезону цветения. Об этом рассказала иммунолог, аллерголог, терапевт Людмила Лапа.
По ее словам, уже сейчас можно начинать принимать препараты для восстановления и укрепления слизистых оболочек, чтобы легче перенести поллиноз. Лапа уточнила, что проходить профилактический курс антигистаминных нет никакого смысла, поскольку такие препараты не имеют накопительного эффекта.
«Еще одна ошибка — принимать иммуномодуляторы. Иммунная система у аллергиков очень агрессивна и дает гиперреакцию на любой раздражитель, поэтому ни в коем случае нельзя ее стимулировать препаратами, иначе можно сделать только хуже», — отметила иммунолог в разговоре с Москвой 24.
Эксперт посоветовала заранее провести в квартире генеральную уборку и постирать шторы, покрывала и одеяла, а также убрать из рациона продукты, вызывающие аллергию.
Тем временем заведующая поликлиникой №2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Елена Ревкова рассказала Общественной Службе Новостей, что в межсезонье чаще обостряются хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, увеличивается частота ОРВИ, возможны колебания артериального давления, нарушения сна и повышенная утомляемость.
«Пациентам с хроническими заболеваниями важно заранее посетить терапевта для оценки состояния, коррекции терапии и контроля артериального давления, уровня глюкозы и липидов», — уточнила Ревкова.
По ее словам, в преддверии весны важно наладить режим сна, сбалансировать питание и увеличить физические нагрузки.