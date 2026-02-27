Врач Лапа призвала аллергиков готовиться к сезону цветения

27 февраля 2026, 15:23

Фото: iStock/vencavolrab

Аллергикам пора начинать к тяжелому для них сезону цветения. Об этом рассказала иммунолог, аллерголог, терапевт Людмила Лапа.





По ее словам, уже сейчас можно начинать принимать препараты для восстановления и укрепления слизистых оболочек, чтобы легче перенести поллиноз. Лапа уточнила, что проходить профилактический курс антигистаминных нет никакого смысла, поскольку такие препараты не имеют накопительного эффекта.





«Еще одна ошибка — принимать иммуномодуляторы. Иммунная система у аллергиков очень агрессивна и дает гиперреакцию на любой раздражитель, поэтому ни в коем случае нельзя ее стимулировать препаратами, иначе можно сделать только хуже», — отметила иммунолог в разговоре с Москвой 24.

«Пациентам с хроническими заболеваниями важно заранее посетить терапевта для оценки состояния, коррекции терапии и контроля артериального давления, уровня глюкозы и липидов», — уточнила Ревкова.