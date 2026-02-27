Россияне начали продавать желчные камни по цене драгоценных

27 февраля 2026, 14:57

В России вырос спрос на скупку желчных камней у населения

Фото: Istock/3drenderings

В России участились случаи продажи камней, удалённых из желчных пузырей. Как сообщает издание SHOT, авторы объявлений утверждают, что вырученные средства пойдут на лечение.