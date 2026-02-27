Россияне начали продавать желчные камни по цене драгоценных
В России участились случаи продажи камней, удалённых из желчных пузырей. Как сообщает издание SHOT, авторы объявлений утверждают, что вырученные средства пойдут на лечение.
На онлайн-платформах появляются десятки объявлений, где авторы предлагают такие «окаменелости» по цене от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Параллельно на рынке формируется спрос: скупщики приобретают камни как людей, так и животных.
В ветеринарных клиниках владельцам предлагают забрать извлечённые камни питомцев для последующего изготовления сувениров — чёток, кулонов или серёг. Медики рекомендуют покрывать человеческие камни эпоксидной смолой для сохранения целостности, так как без обработки они разрушаются.
Для некоторых участников рынка скупка желчных камней превратилась в предпринимательскую деятельность. Собранный материал нелегально вывозят в Китай, где, по неподтвержденной информации, его применяют в рецептах традиционной восточной медицины.
