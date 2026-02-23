Россиян предупредили о риске внезапной аллергии от пыльцы уже в конце февраля

23 февраля 2026, 11:09

Врач Горнак: сезон аллергии в России может начаться уже в конце февраля

Фото: Istock/schulzie

Врач-аллерголог Александра Горнак предупредила: в средней полосе России сезон аллергии может начаться уже в конце февраля из-за цветения ольхи и лещины.





В беседе с «RT» Горнак отметила, что зимой люди чаще сталкиваются с домашними аллергенами — пылевыми клещами и шерстью животных.



По её словам, сухой воздух отопления делает слизистую более уязвимой. Для защиты от сезонной аллергии врач рекомендует отслеживать уровень пыльцы на спецсайтах.

«Также рекомендуется снижать время пребывания на улице в ветреную погоду, когда количество переносимой в воздухе пыльцы увеличивается. В помещении по возможности следует применять специальные устройства для очищения воздуха и поддержания оптимальной влажности на уровне 40—60%», — рассказала аллерголог.