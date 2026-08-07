07 августа 2026, 15:22

Фото: iStock/Maria Paina

Подготовка к первому классу волнует всю семью. Родителям нужно купить одежду, канцелярию, спортивную форму и рюкзак. Ребёнку предстоит привыкнуть к новому распорядку, людям и обязанностям. Если начать сборы заранее, можно избежать лишних трат и августовской спешки. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание С чего начать подготовку к школе Как выбрать ранец для первоклассника Школьная одежда: что понадобится в сентябре Сменная обувь и одежда для физкультуры Канцелярия для первого класса Обложки, папки и порядок в школьных вещах Какие документы подготовить к началу учёбы Как обустроить рабочее место дома Как настроить режим перед первым сентября Как поддержать ребёнка в первые недели

С чего начать подготовку к школе

Как выбрать ранец для первоклассника

Фото: iStock/djedzura

Школьная одежда: что понадобится в сентябре

Сменная обувь и одежда для физкультуры

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Канцелярия для первого класса

Обложки, папки и порядок в школьных вещах

Какие документы подготовить к началу учёбы

Как обустроить рабочее место дома

Фото: iStock/hxdbzxy

Как настроить режим перед первым сентября

Как поддержать ребёнка в первые недели