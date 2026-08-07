Дачникам назвали неочевидные растения на участке, за которые грозит крупный штраф

07 августа 2026, 14:40

Адвокат Жорин: дачникам грозит штраф до 50 тыс. руб. за люпин и клён на участке

Фото: Istock/Katie Dobies

Адвокат Сергей Жорин предупредил дачников о возможных штрафах за выращивание люпинов и клёна на садовых участках. По его словам, за отсутствие борьбы с сорняками владельцам грозит взыскание в размере до 50 тысяч рублей.





В беседе с NEWS.ru эксперт напомнил, что с 1 марта собственники земельных участков обязаны принимать меры по уничтожению опасных инвазивных растений. При этом единого федерального перечня таких видов не существует — каждый субъект РФ утверждает свой список.

«В Московской области в такой перечень, помимо борщевика Сосновского, включены золотарник гигантский, клён ясенелистный и рейнутрия. В других регионах перечень может быть шире. Встречаются также золотарник канадский, люпин многолистный, недотрога железистая и другие виды», — отметил Жорин.