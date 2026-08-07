Стало известно, какие профессии первыми исчезнут из-за развития ИИ
Эксперт по маркетингу Владислав Новиков сообщил, что бухгалтеры, кассиры и операторы колл-центров могут в ближайшее время лишиться работы из-за активного развития ИИ.
В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что автоматизация затронет в первую очередь области с чёткими и повторяющимися алгоритмами.
«Технологии меняют рынок труда. Операторы колл-центров постепенно уступают место чат-ботам. Бухгалтеры, занимающиеся рутинным вводом данных, вытесняются программами учёта. Копирайтеры, создающие шаблонные тексты для карточек товаров, конкурируют с нейросетями. Пропадут с рынка труда вакансии переводчиков базовых текстов, кассиров и диспетчеров», — заявил Новиков.Эксперт подчеркнул, что все перечисленные профессии опираются на предсказуемые сценарии, а значит, их легко автоматизировать.