Стало известно, какие профессии первыми исчезнут из-за развития ИИ

07 августа 2026, 15:13

Фото: Istock/Dacharlie

Эксперт по маркетингу Владислав Новиков сообщил, что бухгалтеры, кассиры и операторы колл-центров могут в ближайшее время лишиться работы из-за активного развития ИИ.





В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что автоматизация затронет в первую очередь области с чёткими и повторяющимися алгоритмами.

«Технологии меняют рынок труда. Операторы колл-центров постепенно уступают место чат-ботам. Бухгалтеры, занимающиеся рутинным вводом данных, вытесняются программами учёта. Копирайтеры, создающие шаблонные тексты для карточек товаров, конкурируют с нейросетями. Пропадут с рынка труда вакансии переводчиков базовых текстов, кассиров и диспетчеров», — заявил Новиков.