Ветеринар ответила, с какими собаками нельзя гулять в лесу

07 августа 2026, 13:35

Ветврач Сидорова: нельзя гулять по лесу с собакой, имеющей проблемы с суставами

Фото: istockphoto/Anna Reshetnikova

Прогулки в лесной зоне могут стать серьезным испытанием для домашних питомцев, предупреждают специалисты. Заведующая Тушинской государственной ветклиникой Татьяна Сидорова перечислила животных, которым стоит воздержаться от таких походов.