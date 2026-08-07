Ветеринар ответила, с какими собаками нельзя гулять в лесу
Прогулки в лесной зоне могут стать серьезным испытанием для домашних питомцев, предупреждают специалисты. Заведующая Тушинской государственной ветклиникой Татьяна Сидорова перечислила животных, которым стоит воздержаться от таких походов.
По словам эксперта, лесные маршруты предполагают длительные переходы и преодоление естественных препятствий, что создает повышенную нагрузку на организм, пишет Москва 24. В первую очередь под запрет попадают собаки с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — продолжительные переходы могут спровоцировать ухудшение самочувствия, особенно в жару. Также специалист рекомендует оставить дома питомцев с патологиями суставов.
В группе риска находятся и пожилые собаки, которые с большой вероятностью уже имеют хронические недуги. Не стоит брать с собой в лес и маленьких щенков — их возраст не позволяет справляться с большими расстояниями, пояснила ветеринар.
Сидорова подчеркнула важность подготовительных мер: перед походом питомец должен быть полностью вакцинированным, в том числе от бешенства, учитывая риск контакта с дикими животными. Обязательна также обработка от клещей.
Особое внимание спикер уделила вопросу безопасности: в лесу собаку рекомендуется держать на поводке, особенно если прогулка происходит впервые и владелец не уверен в ее послушании. Животное, увлекшись новыми запахами, может убежать и столкнуться со змеями или дикими обитателями леса.
Кроме того, необходимо взять с собой запас воды — она потребуется не только для питья, но и для промывания ран в случае травмы. Ветеринар настоятельно советует при любых экстренных ситуациях незамедлительно обращаться к специалисту, не прибегая к самолечению.
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