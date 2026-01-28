Петр-полукорм 29 января: почему нельзя произносить неосторожные слова и как это связано со сглазом и болезнями, народные приметы
Каждый год 29 января православные христиане воздают почести апостолу Петру. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаАпостол Петр, изначально носивший имя Симон, родился в Вифсаиде Галилейской, рядом с Геннисаретским озером. Он вырос в семье рыбака Ионы и вел обычную жизнь: был женат, жил в Капернауме и занимался ловлей рыбы. Однажды мужчина вместе с товарищами провел всю ночь в поисках улова, но безуспешно. Утром к ним подошел Иисус, сел в лодку Симона и начал проповедовать. Затем он попросил отплыть на глубину и забросить сети снова. Несмотря на разочарование, святой выполнил просьбу. И тут случилось чудо: сети наполнились рыбой так, что начали рваться. Потрясенный этим, мужчина упал к ногам Спасителя, осознав свою слабость. Христос сказал ему, что теперь он будет «ловить людей», а не рыбу.
После этого святой оставил свою прежнюю жизнь. Иисус дал ему новое имя — Петр, что значит «камень». Оно символизировало его важную роль в будущем христианстве. Но мужчина оставался обычным человеком со своими слабостями. Накануне распятия Христа он трижды отрекся от него из-за страха за свою жизнь и сильно сожалел об этом. Каждый раз, услышав крик петуха, он вспоминал о своем малодушии и плакал. После Воскресения Христос восстановил Петру его апостольское достоинство, трижды спросив о любви и поручив заботу о верующих. Так мужчина стал ключевой фигурой ранней Церкви. В день Пятидесятницы он произнес вдохновенную речь, после которой тысячи людей приняли крещение.
При царе Ироде Агриппе Петра бросили в темницу, заковав в железные цепи. Христиане молились о его спасении. В одну из ночей по преданию к нему явился Ангел. Цепи упали с его рук, двери открылись, и он вышел на свободу незамеченным стражей. Верующие сохранили оковы как святыню, и позже этот случай стал основой для отдельного церковного праздника. После своего чудесного освобождения апостол продолжал проповедовать на берегах Средиземного моря, в Антиохии, Малой Азии и Египте, где рукоположил евангелиста Марка первым епископом Александрийской церкви. Его путь также проходил через греческие земли, включая Коринф и Рим — центр его проповеднической деятельности.
Традиции дня29 января отмечают Петров день или Петр-полукорм. Этот праздник для крестьян служил своеобразной контрольной точкой зимы. К этому времени уже можно было понять, насколько правильно хозяева рассчитали свои запасы и силы.
Утром люди шли в церковь, молились святому Петру, прося его защитить запасы, домашних животных и обеспечить мир в семье. После службы начиналась ревизия хозяйства. Хозяева заглядывали в амбары и сараи, проверяли, сколько осталось сена, соломы и овса, следили за полными кормушками и бочками с зерном. Особое внимание уделяли корму для скота. Считалось, что к Петрову дню израсходовать нужно лишь половину запасов. Отсюда и название праздника — «Петр-полукорм». Хозяйки проверяли припасы ржаной муки. Если ее оставалось больше половины, это считалось хорошим знаком: значит, год будет удачным и урожайным. Если же было меньше, хозяева понимали, что осенью не все сделали правильно, и начинали экономить. Они пересматривали рацион, решали, нужно ли докупать сено или зерно, думали о сокращении поголовья скота, чтобы не допустить нехватки ни в семье, ни в хлеву.
В этот день принято было накрывать богатый стол. Хозяйки пекли сладкие пироги, блины и пряники, готовили рыбные блюда, вспоминая, что апостол Петр был рыбаком до того, как стал учеником Иисуса. Так предки показывали, что даже в середине зимы у них есть надежда на достаток. Петров день также был временем заботы о животных. Коровам, лошадям и овцам подстилали свежую солому и давали лучший корм. Хозяева внимательно следили за тем, чтобы в хлеву не было сквозняков. Крестьяне верили: добрый уход за скотом принесет летом здоровье и изобилие.
С этим днем связана интересная традиция по поводу снов. Чтобы плохие сны, увиденные в ночь на 29 января, не сбылись, утром перед тем, как встать с постели, нужно было сказать: «Куда ночь, туда и сон», а затем посмотреть в окно. Такие сны не пересказывали, оставляя их «там, где им место» — в ночи.
Народные запретыВ Петров день на Руси существовал целый ряд запретов, которые должны были защитить дом и семью от неприятностей. Люди верили, что в это время активизируются «отголоски» Дня колдунов. Поэтому любое неосторожное слово или действие могло привести к сглазу, болезням или потерям в хозяйстве. 29 января старались быть особенно внимательными к своим поступкам, избегали конфликтов и не поддавались негативным эмоциям. Гнев и ссоры могли привлечь беды и болезни.
Вот что не рекомендуется делать в этот день:
- Нельзя обижать домашних животных и птиц. Грубое обращение может привести к убыткам;
- Нельзя подглядывать или подслушивать. Это поведение может испортить репутацию и вызвать недоверие у окружающих;
- Нельзя распространять сплетни или обсуждать чужую жизнь. Сплетник рискует стать объектом слухов, что может вызвать конфликты в семье или коллективе;
- Нельзя отправляться в дальнюю дорогу без необходимости. Это может привести к непогоде, заблуждениям или опасным ситуациям на пути;
- Нельзя небрежно обращаться с острыми предметами. Порезы и раны могут «отрезать» удачу.
ПриметыВ Петров день крестьяне внимательно следили за природой, пытаясь угадать, что ждет их в остатке зимы и как пройдет весна и лето.
Вот несколько примет, на которые они обращали внимание:
- Если дует северный ветер, значит, морозы будут крепкими;
- Холодный день предвещает жаркое и сухое лето;
- Сильный снегопад сулит рыбакам удачный улов;
- Если метет вьюга, лето будет холодным и дождливым;
- Куры, поджав лапки и сбившись в кучу, сигнализируют о грядущих морозах;
- Если кроты выбираются из своих нор, значит, весна затянется, а май будет прохладным;
- Ясный и солнечный день без ветра обещает теплое и урожайное лето.