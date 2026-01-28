Проводится конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги»
Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной» проводит Всероссийские конкурсы по ПДД, направленные на профилактику аварий с участием детей.
В 2026 году по проекту «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства» запланировали IX Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Сроки проведения: с 28 января по 28 февраля 2026 года.
IX Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «С СУПЕР‑МАМОЙ мы уже изучаем ПДД», посвящённый Международному женскому дню. Сроки проведения: с 1 марта по 1 апреля 2026 года.
V Всероссийский конкурс театральных коллективов и агитбригад по ПДД «ВСЕМ ЗНАТЬ ПОЛОЖЕНО – ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ!». Сроки проведения: с 1 марта по 1 апреля 2026 года.
VI Всероссийский конкурс чтецов стихов по ПДД «АЗБУКА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», приуроченный ко Всемирному дню театра. Сроки проведения: с 1 марта по 1 апреля 2026 года.
Все перечисленные конкурсы нужны для снижения детского дорожно‑транспортного травматизма, формирования навыков безопасного поведения на дорогах через творческую деятельность и развития художественно‑эстетических способностей.
Фонд приглашает мальчишек и девчонок со всей России принять участие. Подробная информация об организации и условиях проведения есть на сайте.
