Пикник на природе: меню, вкусные рецепты и полезные советы по подготовке и выбору необходимых вещей для незабываемого отдыха
Пикник на природе — это отличный способ провести время с семьей и друзьями, насладиться свежим воздухом и вкусной едой. В материале «Радио 1» мы расскажем, как правильно организовать пикник, что взять с собой и какие блюда можно приготовить.
Как устроить пикник на природе: самое важноеПри организации пикника важно учитывать некоторые правила безопасности:
Защита от клещейПеред выходом на природу обработайте открытые участки кожи репеллентами. Регулярно проверяйте себя и своих близких на наличие клещей.
Пожарная безопасностьЕсли планируете разведение костра, убедитесь, что это разрешено в выбранном вами месте. Используйте только специальные площадки для костров и следите за огнем.
Безопасность детей и питомцевДержите детей и животных под контролем, особенно вблизи воды или на скользких склонах. Убедитесь, что у вас есть аптечка на случай мелких травм.
Что взять с собой на пикник: список необходимых вещей1. Плед или стол для пикника;
2. Удобные стулья или раскладные кресла;
3. Продукты для приготовления еды;
4. Напитки (вода, соки, алкоголь по желанию);
5. Посуда (тарелки, стаканы, столовые приборы);
6. Аптечка первой помощи;
7. Салфетки и бумажные полотенца;
8. Мусорные пакеты для уборки после пикника;
9. Картриджи для гриля или мангала (если планируете жарить мясо);
10. Игрушки или спортивный инвентарь для активного отдыха.
Как подготовиться к пикникуПеред тем как отправиться на пикник, составьте список необходимых продуктов и вещей. Проверьте прогноз погоды, чтобы выбрать подходящий день. Приготовьте блюда заранее, чтобы минимизировать время на кухне в день пикника. Убедитесь, что у вас есть все необходимое для разжигания костра, если это предусмотрено.
Где можно и нельзя устраивать пикники
Разрешено
- Парки и зоны отдыха с соответствующими площадками.
- Открытые пространства вдали от жилых районов.
- Места с установленными мангалами и местами для костров.
Запрещено
- На территории заповедников и охраняемых природных зон.
- Вблизи водоемов без разрешения.
- В местах с табличками «Костры запрещены».
В Москве и Подмосковье существуют специальные зоны для пикников, где разрешено разведение огня. Обязательно ознакомьтесь с местными правилами и соблюдайте их.
Что приготовить на пикник: 4 рецепта
Шашлык из курицыИнгредиенты:
Куриное филе — 1 кг;
Лук — 2 шт;
Специи (соль, перец, паприка) — по вкусу;
Оливковое масло — 3 ст. ложки.
Приготовление:
1. Нарежьте курицу кубиками и замаринуйте с луком, специями и маслом на 2-3 часа.
2. Нанизайте на шампуры и жарьте на мангале до готовности.
Салат «Греческий»Ингредиенты:
Огурцы — 2 шт;
Помидоры — 2 шт;
Болгарский перец — 1 шт;
Фета — 150 г;
Оливковое масло — 2 ст. ложки;
Орегано — по вкусу.
Приготовление:
1. Нарежьте овощи и фету кубиками.
2. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте масло и орегано.
Закуска из овощей на грилеИнгредиенты:
Кабачки — 2 шт;
Баклажаны — 1 шт;
Перец — 2 шт;
Оливковое масло — по вкусу;
Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
1. Нарежьте овощи толстыми ломтиками.
2. Смажьте оливковым маслом и посолите.
3. Жарьте на гриле до золотистой корочки.
Десерт: Фрукты на грилеИнгредиенты:
Ананас — 1 шт;
Персики — 2 шт;
Мед — по вкусу.
Приготовление:
1. Нарежьте ананас и персики на дольки.
2. Обжарьте на гриле до появления румяной корочки, полив медом перед подачей.