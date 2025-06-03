Пикник на природе: меню, вкусные рецепты и полезные советы по подготовке и выбору необходимых вещей для незабываемого отдыха

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Пикник на природе — это отличный способ провести время с семьей и друзьями, насладиться свежим воздухом и вкусной едой. В материале «Радио 1» мы расскажем, как правильно организовать пикник, что взять с собой и какие блюда можно приготовить.



Как устроить пикник на природе: самое важное

При организации пикника важно учитывать некоторые правила безопасности:

Защита от клещей

Перед выходом на природу обработайте открытые участки кожи репеллентами. Регулярно проверяйте себя и своих близких на наличие клещей.

Пожарная безопасность

Если планируете разведение костра, убедитесь, что это разрешено в выбранном вами месте. Используйте только специальные площадки для костров и следите за огнем.

Безопасность детей и питомцев

Держите детей и животных под контролем, особенно вблизи воды или на скользких склонах. Убедитесь, что у вас есть аптечка на случай мелких травм.

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Что взять с собой на пикник: список необходимых вещей

1. Плед или стол для пикника;
2. Удобные стулья или раскладные кресла;
3. Продукты для приготовления еды;
4. Напитки (вода, соки, алкоголь по желанию);
5. Посуда (тарелки, стаканы, столовые приборы);
6. Аптечка первой помощи;
7. Салфетки и бумажные полотенца;
8. Мусорные пакеты для уборки после пикника;
9. Картриджи для гриля или мангала (если планируете жарить мясо);
10. Игрушки или спортивный инвентарь для активного отдыха.

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Как подготовиться к пикнику

Перед тем как отправиться на пикник, составьте список необходимых продуктов и вещей. Проверьте прогноз погоды, чтобы выбрать подходящий день. Приготовьте блюда заранее, чтобы минимизировать время на кухне в день пикника. Убедитесь, что у вас есть все необходимое для разжигания костра, если это предусмотрено.

Где можно и нельзя устраивать пикники

Разрешено

  • Парки и зоны отдыха с соответствующими площадками.
  • Открытые пространства вдали от жилых районов.
  • Места с установленными мангалами и местами для костров.

Запрещено

  • На территории заповедников и охраняемых природных зон.
  • Вблизи водоемов без разрешения.
  • В местах с табличками «Костры запрещены».

В Москве и Подмосковье существуют специальные зоны для пикников, где разрешено разведение огня. Обязательно ознакомьтесь с местными правилами и соблюдайте их.

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Что приготовить на пикник: 4 рецепта

Шашлык из курицы

Ингредиенты:
Куриное филе — 1 кг;
Лук — 2 шт;
Специи (соль, перец, паприка) — по вкусу;
Оливковое масло — 3 ст. ложки.

Приготовление:
1. Нарежьте курицу кубиками и замаринуйте с луком, специями и маслом на 2-3 часа.
2. Нанизайте на шампуры и жарьте на мангале до готовности.

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Салат «Греческий»

Ингредиенты:
Огурцы — 2 шт;
Помидоры — 2 шт;
Болгарский перец — 1 шт;
Фета — 150 г;
Оливковое масло — 2 ст. ложки;
Орегано — по вкусу.

Приготовление:
1. Нарежьте овощи и фету кубиками.
2. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте масло и орегано.

Фото: iStock/asikkk

Закуска из овощей на гриле

Ингредиенты:
Кабачки — 2 шт;
Баклажаны — 1 шт;
Перец — 2 шт;
Оливковое масло — по вкусу;
Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:
1. Нарежьте овощи толстыми ломтиками.
2. Смажьте оливковым маслом и посолите.
3. Жарьте на гриле до золотистой корочки.

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Десерт: Фрукты на гриле

Ингредиенты:
Ананас — 1 шт;
Персики — 2 шт;
Мед — по вкусу.

Приготовление:
1. Нарежьте ананас и персики на дольки.
2. Обжарьте на гриле до появления румяной корочки, полив медом перед подачей.
Дарья Осипова

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