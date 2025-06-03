03 июня 2025, 15:41

Фото: iStockgorchittza2012

Пикник на природе — это отличный способ провести время с семьей и друзьями, насладиться свежим воздухом и вкусной едой. В материале «Радио 1» мы расскажем, как правильно организовать пикник, что взять с собой и какие блюда можно приготовить.





Содержание Как устроить пикник на природе: самое важное Защита от клещей Пожарная безопасность Безопасность детей и питомцев Что взять с собой на пикник: список необходимых вещей Как подготовиться к пикнику Где можно и нельзя устраивать пикники Разрешено Запрещено Что приготовить на пикник: 4 рецепта Шашлык из курицы Салат «Греческий» Закуска из овощей на гриле Десерт: Фрукты на гриле

Как устроить пикник на природе: самое важное

Защита от клещей

Пожарная безопасность

Безопасность детей и питомцев

Фото: iStock/Nataba



Что взять с собой на пикник: список необходимых вещей

Фото: iStock/PIKSEL



Как подготовиться к пикнику

Где можно и нельзя устраивать пикники

Разрешено

Парки и зоны отдыха с соответствующими площадками.

Открытые пространства вдали от жилых районов.

Места с установленными мангалами и местами для костров.

Запрещено

На территории заповедников и охраняемых природных зон.

Вблизи водоемов без разрешения.

В местах с табличками «Костры запрещены».

Фото: iStock/Yury Karamanenko



Что приготовить на пикник: 4 рецепта

Шашлык из курицы

Ингредиенты:

Приготовление:

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava



Салат «Греческий»

Ингредиенты:

Приготовление:

Фото: iStock/asikkk



Закуска из овощей на гриле

Ингредиенты:

Приготовление:

Фото: iStock/zi3000



Десерт: Фрукты на гриле

Ингредиенты:

Приготовление: