В МЧС предупредили об опасности возникновения пожаров в Кемеровской области
3 июня в Кемеровской области ожидается жаркая погода, из-за чего в регионе могут начаться пожары, аварии и отключения электричества. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на МЧС Кузбасса.
«Возникновение пожаров вероятно на территории Кемеровского, Новокузнецкого городских округов, Беловского, Топкинского муниципальных округов до 30 случаев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в зоне риска находятся частный сектор и дачные кооперативы.
Кроме того, водителей предупредили, что после кратковременных ливней и гроз асфальт на трассах может стать скользким, также возможно ухудшение видимости.
Тем временем в Москве из-за жары увеличится популяция ящериц. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил биолог, кандидат биологических наук Павел Глазков.
«Популяция ящериц, вероятно, будет расти из-за благоприятных погодных условий. Активность ящериц зависит от температуры окружающей среды, и, чтобы быть активными, им необходима высокая внешняя температура», — рассказал эксперт.
По его словам, рост численности ящериц является положительным знаком.