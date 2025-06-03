В МЧС предупредили об опасности возникновения пожаров в Кемеровской области

03 июня 2025, 13:06

Фото: iStock/Astrid860

3 июня в Кемеровской области ожидается жаркая погода, из-за чего в регионе могут начаться пожары, аварии и отключения электричества. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на МЧС Кузбасса.







«Возникновение пожаров вероятно на территории Кемеровского, Новокузнецкого городских округов, Беловского, Топкинского муниципальных округов до 30 случаев», — говорится в сообщении.

«Популяция ящериц, вероятно, будет расти из-за благоприятных погодных условий. Активность ящериц зависит от температуры окружающей среды, и, чтобы быть активными, им необходима высокая внешняя температура», — рассказал эксперт.