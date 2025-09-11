Врач раскрыла причину появления горечи во рту после употребления бананов

11 сентября 2025, 18:38

Врач Зарецкая: горечь во рту после употребления бананов может быть связана с СОА

Фото: iStock/Miljan Živković

Горечь во рту после употребления бананов может быть признаком синдрома оральной аллергии (СОА). Об этом рассказала медицинский работник КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» Валерия Зарецкая.





Она пояснила, что СОА — это не классическая пищевая аллергия, а особая перекрестная реакция.





«У человека, уже страдающего аллергией на пыльцу, растения (например, березы, амброзии, полыни), иммунная система "путает" белки в некоторых фруктах и овощах с белками пыльцы, на которые уже есть реакция. Структура этих белков очень похожа», — отметила Зарецкая в разговоре с «Известиями».

«Осень – это период, когда появляется много продуктов агропромышленного комплекса, которые могут вызывать аллергию. Например, помидоры, болгарские перцы, баклажаны, арбузы, дыни и ягоды. Чаще всего на малину, реже — на чернику», — добавила Скорпилева.