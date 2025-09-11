Врач раскрыла причину появления горечи во рту после употребления бананов
Врач Зарецкая: горечь во рту после употребления бананов может быть связана с СОА
Горечь во рту после употребления бананов может быть признаком синдрома оральной аллергии (СОА). Об этом рассказала медицинский работник КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» Валерия Зарецкая.
Она пояснила, что СОА — это не классическая пищевая аллергия, а особая перекрестная реакция.
«У человека, уже страдающего аллергией на пыльцу, растения (например, березы, амброзии, полыни), иммунная система "путает" белки в некоторых фруктах и овощах с белками пыльцы, на которые уже есть реакция. Структура этих белков очень похожа», — отметила Зарецкая в разговоре с «Известиями».
СОА возникает во рту при контакте с пищей. Он может проявляться зудом, жжением и покалыванием, а также отёком и покраснением вокруг рта. Чаще всего симптомы проявляются после употребления сырых продуктов, таких как бананы, и проходят самостоятельно.
По словам Зарецкой, горечь во рту при СОА проявляется нечасто, однако может стать частью неврологической реакции на аллергены.
Тем временем кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог Зоя Скорпилева предупредила, что пожухлая листва может быть одним из источников осенней аллергии.
В опавшей листве развиваются бактерии и вырабатываются вещества, которые могут вызывать аллергическую реакцию, предупредила врач в беседе с «Москвой 24».
«Осень – это период, когда появляется много продуктов агропромышленного комплекса, которые могут вызывать аллергию. Например, помидоры, болгарские перцы, баклажаны, арбузы, дыни и ягоды. Чаще всего на малину, реже — на чернику», — добавила Скорпилева.
Аллергия чаще всего проявляется в виде чихания, обильного слезотечения и ринореи, заключила аллерголог.