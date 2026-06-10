«Пить или не пить»: Нутрициолог рассказала, сколько воды нужно летом и почему лед — это зло

10 июня 2026, 10:56

Нутрициолог Макарова: холодная вода в жару опасна

Фото: iStock/Yaroslav Olieinikov

В жару организм теряет воду и минералы с потом. Если не восполнять потери правильно, наступает вялость, усталость и головные боли. Но, как показывает практика, большинство людей пьют «не ту» жидкость.





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» рассказала, какую воду, сколько и с какой температурой пить на самом деле.





«Я категорически против сладких газировок и соков. В них очень много сахара, но напиться не можешь — происходит процесс обезвоживания», — объяснила она.

«Лучше, чтобы вода была температуры тела либо немного теплее. Пить пресловутые "2 литра" необязательно. Рассчитывать норму можно по формуле: 30—40 миллилитров на килограмм массы тела», — сказала Макарова.

«Лучший выбор: столовая минеральная вода, вода с лимоном, мятой или корицей. Лучше пить часто и по чуть-чуть, а не залпом по пол-литра», — резюмировала нутрициолог.