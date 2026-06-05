Диетолог озвучила допустимую порцию мороженого
Допустимая порция мороженого не должна превышать 100 граммов. Об этом РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова.
По ее словам, употреблять мороженое следует один-два раза в неделю. При этом одна порция должна составлять от 70 до 100 граммов. Диетолог подчеркнула, что, как и любые сладости, этот десерт нужно включать в рацион осознанно, соблюдая определенные правила.
В качестве более здоровой альтернативы классическому мороженому специалист предложила такие варианты, как фруктовый лед, сорбет (замороженное фруктовое пюре без молока, жиров и сахара) и домашнее мороженое.
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