«Питомец не будет страдать»: кинолог объяснил, может ли собака одинаково любить обоих хозяев
Кинолог Голубев: собака выбирает одного хозяина, но любит всех членов семьи
Многие семьи, выбирая собаку, заранее интересуются у заводчиков, сможет ли питомец одинаково привязаться к обоим владельцам. Этот вопрос особенно волнует пары, которые боятся, что любимец выберет только одного человека. От чего же зависит привязанность собаки и можно ли избежать подобного разделения?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что собака действительно может считать своими хозяевами сразу нескольких членов семьи, однако полностью равными они для нее не будут.
«Короткий ответ – да, может, но с очень важными оговорками. Многие питомцы великолепно чувствуют себя даже в больших семьях. Но равными для них все члены семьи быть не могут – просто потому, что в мире не бывает двух абсолютно одинаковых людей. Собака всегда выбирает для себя основного хозяина, это жизненно необходимо. Но это не значит, что других членов семьи она любит меньше», — объяснил специалист.
Представление о человеке как о «вожаке стаи» сегодня считается устаревшим. Современная кинология исходит из того, что отношения между человеком и собакой строятся не на страхе или доминировании, а на доверии, предсказуемости и партнерстве.
При выборе основного хозяина питомец ориентируется не на строгость человека, а на его надежность. Большое значение имеют повседневные заботы: кто кормит собаку, гуляет с ней, обеспечивает безопасность и регулярно взаимодействует с ней. При этом даже если обязанности между партнерами распределяются поровну, люди все равно отличаются по характеру, эмоциональности и манере общения, а собаки прекрасно замечают даже самые незначительные различия.
«Второй или «запасной» человек в любом случае остается для собаки «любимым членом семьи» или «партнером по играм». Даже если основной хозяин уедет в командировку на несколько дней, питомец не будет страдать, если с ним останутся другие члены семьи, и продолжит обычную для него жизнь», — уточнил Голубев.
По его словам, собаке важно понимать, на кого ориентироваться в критической ситуации. Такой выбор связан не с силой привязанности, а с ощущением надежности. По такому же принципу строится работа кинологов: главным для животного остается хозяин, а специалист лишь помогает наладить взаимодействие.
Чтобы питомец одинаково доверял обоим владельцам, специалист советует действовать сообща. Если один человек что-то запрещает, а другой разрешает, собака быстро начинает пользоваться этой разницей. Более того, животное способно выбирать того, кто чаще уступает или ведет себя мягче.
«Когда же вы работаете как команда и ведете себя примерно одинаково, решаете конфликты спокойно, питомец сделает вывод, что вам обоим можно доверять», — подчеркнул Голубев.
В РКФ порекомендовали по возможности делить между собой обязанности по уходу за собакой — например, чередовать кормление и прогулки. Однако еще важнее придерживаться единых правил воспитания, чтобы питомец получал одинаковые сигналы от обоих хозяев и не сталкивался с противоречивыми требованиями.