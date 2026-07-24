«Питомец не будет страдать»: кинолог объяснил, может ли собака одинаково любить обоих хозяев

24 июля 2026, 11:00

Кинолог Голубев: собака выбирает одного хозяина, но любит всех членов семьи

Фото: iStock/nd3000

Многие семьи, выбирая собаку, заранее интересуются у заводчиков, сможет ли питомец одинаково привязаться к обоим владельцам. Этот вопрос особенно волнует пары, которые боятся, что любимец выберет только одного человека. От чего же зависит привязанность собаки и можно ли избежать подобного разделения?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что собака действительно может считать своими хозяевами сразу нескольких членов семьи, однако полностью равными они для нее не будут.



«Короткий ответ – да, может, но с очень важными оговорками. Многие питомцы великолепно чувствуют себя даже в больших семьях. Но равными для них все члены семьи быть не могут – просто потому, что в мире не бывает двух абсолютно одинаковых людей. Собака всегда выбирает для себя основного хозяина, это жизненно необходимо. Но это не значит, что других членов семьи она любит меньше», — объяснил специалист.

«Второй или «запасной» человек в любом случае остается для собаки «любимым членом семьи» или «партнером по играм». Даже если основной хозяин уедет в командировку на несколько дней, питомец не будет страдать, если с ним останутся другие члены семьи, и продолжит обычную для него жизнь», — уточнил Голубев.

Фото: iStock/Julia Suhareva

«Когда же вы работаете как команда и ведете себя примерно одинаково, решаете конфликты спокойно, питомец сделает вывод, что вам обоим можно доверять», — подчеркнул Голубев.