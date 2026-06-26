«Третий лишний или член семьи»: Кинологи рассказали, стоит ли брать питомца на свадьбу
Кинолог Голубев: собаку нужно подготовить к празднованию свадьбы
Лето – традиционный свадебный сезон. Тёплая погода располагает к церемониям на природе и смелым сценариям. В социальных сетях новобрачные всё чаще показывают, что на свадьбе присутствуют не только самые близкие люди, но и собаки – как полноправные члены семьи. Иногда у таких питомцев есть даже свои ответственные задачи. Но как к подобной моде относятся кинологи? И как понять, готова ли собака разделить с вами этот важный день?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что универсального ответа здесь нет: очень важно честно оценивать характер и уровень социализации вашей собаки.
«Для одних праздник станет настоящей радостью. Для других – лишним стрессом. Прежде всего ориентируйтесь на то, что собака – это не декор. Вы берете питомца ради его же удовольствия, а не красивой фотографии. Если собака устала, нервничает или хочет домой – её желания становятся приоритетом даже на вашей свадьбе», — сказал он.
Аргументы «за»Собака – член семьи для многих людей. И без нее праздник будет казаться неполноценным. К тому же, как правило, церемония занимает целый день, а то и растягивается на все выходные. Придется решать вопрос, с кем останется питомец на это время. Не лучше ли взять его с собой? К тому же, на свадьбе у него могут быть важные задачи! Например, пёс выносит кольца, выступает в роли «свидетеля», участвует в фотосессии. Это воспоминание на всю жизнь.
Аргументы «против»Свадьба – это практически всегда громкая музыка, яркие эмоции, фейерверки и толпы людей. Такая среда – не всегда благоприятна. Собака может пребывать в стрессе, пугаться звуков либо элементарно перевозбудиться. Нарушается режим дня, пёс спит меньше положенного. А гости будут пытаться подкормить питомца чем-то неполезным. И тогда свадьба обернется катастрофой. Также у некоторых гостей может быть аллергия на животных – этот момент стоит проговаривать и продумывать отдельно.
Как подготовиться правильноЕсли все-таки вы выбираете первый вариант, то очень важна правильная подготовка, уверены кинологи. Во-первых, необходимо заранее познакомить собаку с площадкой, ведущим, а также отрепетировать её выход (если он запланирован). Это уже значительно снизит стресс у питомца.
Во-вторых, заранее продумайте вариант «няни», которая будет находиться с собакой во время церемонии. Вряд ли это смогут делать постоянно жених или невеста. Лучше выбирать хорошего знакомого или родственника, которого собака отлично воспринимает. Подойдет вариант и дог-ситтера, с которым тоже нужно познакомиться заранее. Он сможет выводить питомца в туалет, следить за его рационом, переодевать, а также отводить его в укромное место отдохнуть.
Также, выбирая формат свадьбы, помните: часто для любой собаки, чем камернее церемония и меньше незнакомых людей, тем лучше. Вариант на природе тоже предпочтительнее душного зала с громкой музыкой и ярким светом софитов.
Как избежать ошибокПервое – если ваша собака тревожится в общественных местах, проявляет агрессию по отношению к окружающим, не знает или плохо реагирует на команды, лучше воздержаться от её присутствия. Можно попробовать заранее позаниматься с кинологом, но коррекция поведения занимает время.
Второе – продумайте музыку, шум, хлопушки. Резкие звуки причиняют физическую боль собаке. Возможно, стоит даже запастись специальными берушами для питомца или наушниками.
Третье – обговорите строго правила с гостями. Лучший вариант: раздайте в начале дня всем памятку примерно такого содержания: «Сегодня с нами присутствует важный четвероногий гость. Убедительно просим вас не подкармливать его со стола, даже если он просит. Иначе церемония закончится поездкой в ветеринарную клинику. Также просим деток не дергать его за хвостик и уши».
Четвертое – особенно если церемония проходит на улице, не забывайте обрабатывать питомца от паразитов. Также он должен быть своевременно привит.
В итоге решение принимают хозяева, но кинологи настаивают, что оно должно быть осознанным. Если питомец прекрасно чувствует себя среди незнакомых людей, реагирует на команды – церемония пройдет успешно, если продумать все моменты. Если у вас возникают сомнения, помните, что именно из-за пёсика свадьба может пойти совершенно по незапланированному сценарию. Поэтому выбирайте вариант, который будет наилучшим решением конкретно для вашей собаки.