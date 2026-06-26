«Третий лишний или член семьи»: Кинологи рассказали, стоит ли брать питомца на свадьбу

26 июня 2026, 12:24

Кинолог Голубев: собаку нужно подготовить к празднованию свадьбы

Фото: iStock/Artem Zakharov

Лето – традиционный свадебный сезон. Тёплая погода располагает к церемониям на природе и смелым сценариям. В социальных сетях новобрачные всё чаще показывают, что на свадьбе присутствуют не только самые близкие люди, но и собаки – как полноправные члены семьи. Иногда у таких питомцев есть даже свои ответственные задачи. Но как к подобной моде относятся кинологи? И как понять, готова ли собака разделить с вами этот важный день?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что универсального ответа здесь нет: очень важно честно оценивать характер и уровень социализации вашей собаки.



«Для одних праздник станет настоящей радостью. Для других – лишним стрессом. Прежде всего ориентируйтесь на то, что собака – это не декор. Вы берете питомца ради его же удовольствия, а не красивой фотографии. Если собака устала, нервничает или хочет домой – её желания становятся приоритетом даже на вашей свадьбе», — сказал он.

Аргументы «за»

Аргументы «против»

Как подготовиться правильно

Как избежать ошибок