«Пивной уксус»: окрошку часто готовят с грубой ошибкой. Какая основа лучше, как резать и можно ли это блюдо беременным и диабетикам?
Окрошка давно стала главным летним блюдом в России. В жару она освежает лучше многих супов и при этом остается сытной. Споры вокруг нее не утихают годами. Одни уверены, что настоящая окрошка бывает только на квасе. Другие выбирают кефир и не видят в этом никакой проблемы. Разобраться в вопросе можно без кулинарных войн. У окрошки есть история, понятная логика вкуса и несколько важных правил. Если их соблюдать, блюдо получится гармоничным и ярким. Подробнее об этом расскажем в материале «Радио 1».
Окрошка — это суп или салатПо форме окрошка ближе к холодному супу. Ее едят ложкой. В тарелке всегда есть жидкая основа. Она и делает блюдо супом. При этом по составу окрошка очень похожа на салат. В нее кладут свежие огурцы, зелень, яйца, мясо или колбасу, редис, иногда картофель. Все продукты сначала режут, смешивают и охлаждают. Уже потом добавляют квас, кефир или другую заливку. Поэтому окрошка стоит между двумя жанрами. Она выглядит как салат, но работает как суп. В этом и есть ее особый характер.
Какие бывают окрошкиСамый известный вариант — окрошка на квасе. Именно его чаще всего связывают с русской традицией. Такой вкус дает легкую кислинку, хлебный аромат и свежесть. Хороший белый квас делает блюдо глубоким и резким. Сладкий магазинный напиток, наоборот, часто портит впечатление. Не менее популярна окрошка на кефире. Она получается нежнее, гуще и мягче. Многие разбавляют кефир минеральной водой. Так вкус становится легче, а текстура — воздушнее.
Есть и другие версии. Кто-то готовит это блюдо на сыворотке. Кто-то берет айран, тан или смесь сметаны с водой. В старых рецептах встречаются огуречный рассол, кислые щи и даже сливный рассол. История показывает главное: у окрошки всегда была кислая основа. Именно она собирает все ингредиенты в единое целое.
Квас против кефира: какая окрошка самая правильнаяЕсли опираться на историю, самая правильная окрошка — на квасе. Именно такой вариант ближе к старинной русской кухне. Еще в XVIII веке рецепты советовали заливать мелко нарезанные продукты квасом, рассолом или кислыми щами. Кефир в этой роли появился намного позже. Если смотреть на современную кухню, оба варианта имеют право на жизнь. Окрошка на квасе дает более острый и живой вкус. Она бодрит и сильнее подчеркивает зелень, огурец и редис. Версия на кефире кажется сливочной, спокойной и плотной. Такой вариант нравится тем, кто не любит выраженную хлебную кислинку.
И все же у вопроса есть честный ответ. Исторически правильная окрошка — на несладком квасе. Домашне вкусная окрошка — та, где соблюден баланс кислоты, холода и свежести. Если в тарелке есть гармония, спор о базе уже не кажется таким важным.
Что самое главное в окрошкеГлавное в окрошке — не колбаса и не картофель. Суть блюда в крошеве и заливке. Название прямо указывает на способ приготовления. Если продукты нарезали крупно, исчезает сама идея блюда. Если взяли неподходящую жидкую основу, пропадает характерный вкус. Хорошая окрошка держится на трех вещах. Первая — очень мелкая и аккуратная нарезка. Вторая — холодная кисловатая база. Третья — свежие продукты без лишней тяжести.
Еще один важный момент — температура. Окрошка должна быть холодной. Теплая версия теряет бодрость и кажется вялой. Поэтому ингредиенты лучше заранее охладить, а основу держать в холодильнике до самой подачи. Нужен и баланс. Огурец отвечает за свежесть. Зелень дает аромат. Яйцо добавляет мягкость. Мясо или колбаса делают блюдо сытным. Редис вносит остроту. Горчица, хрен или сметана усиливают вкус, но не должны его забивать.
Соломка или кубики: как резать ингредиенты для окрошкиДля окрошки важнее не форма, а размер. Продукты должны быть мелкими. Тогда каждая ложка получается ровной и насыщенной. Вкус не разваливается на отдельные куски, а собирается в одно целое.
Классический выбор — мелкий кубик. Он удобен, понятен и лучше всего подходит для картофеля, яиц, мяса, колбасы и огурцов. Редис можно нарезать тонкой соломкой или маленьким кубиком. Зеленый лук и укроп режут совсем мелко. Часто лук слегка перетирают с солью. Так он становится мягче и ароматнее.
Соломка тоже допустима. Она особенно хороша для огурца и редиса. Такой способ дает больше хруста и делает текстуру живее. Но есть условие: соломка должна быть тонкой и короткой. Длинные полоски мешают есть ложкой и ломают структуру блюда. Если нужно выбрать один вариант, лучше брать мелкий кубик. Он ближе к самой идее крошева. Эта форма делает окрошку аккуратной и удобной.
История окрошки: от крошева до летнего хитаОкрошка — исконно русское блюдо. Первое точное рецептурное упоминание относят к 1790 году. Его нашли у Николая Осипова в книге «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха». Автор писал так: «Искрошить разных жарких мяс, с луком, огурцами и сметаною; и посоля налить огуречным рассолом, или квасом, или кислыми штями». Эта цитата важна сразу по нескольким причинам. Она показывает, что окрошка уже тогда имела знакомые черты. В блюдо клали мелко нарезанные продукты. Затем их заливали кислой жидкостью. Значит, основа современной окрошки сложилась очень давно.
Есть и более ранние следы. Историки кухни связывают похожие блюда еще со временем Петра I. Датский посланник при русском дворе вспоминал обед, где среди прочего стоял «суп, сваренный из пивного уксуса, мелко накрошенного лука и перца». Что такое «пивной уксус» в понимании европейца начала XVIII века, сегодня сказать трудно. Вероятнее всего, речь шла о квасе. Иностранцы просто не знали такого напитка и описывали его знакомыми словами.
Само слово «окрошка» произошло от слова «крошево». То есть от мелко нарезанной смеси продуктов. Русский фольклорист и исследователь языка Михаил Макаров писал, что крошево — это всякое мясо, покрошенное во щи или в квас, а также рубленая капуста. Иными словами, название блюда прямо связано со способом приготовления. Что покрошили, то и залили квасом, рассолом или кислыми щами. Один из самых ярких старых рецептов оставил Василий Лёвшин в книге «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский», которая выходила в 1795–1798 годах. Он советовал брать остатки жареного мяса разного рода, но особенно хвалил индейку, тетерева и поросенка. Мясо следовало очень мелко крошить с луком и огурцами, добавлять соленые сливы, потом смочить смесь рассолом с уксусом, дать постоять и лишь перед подачей развести квасом.
Такой рецепт кажется почти праздничным. Индейка, тетерев и поросенок были далеки от повседневного стола. У простых людей все выглядело скромнее. Окрошку готовили и с сушеной рыбой, которую размачивали квасом. Потом в нее добавляли огурцы, яйца, редьку и лук. Рядом существовали и другие похожие блюда: капустное крошево с белым квасом, тертая редька с квасом, простые холодные смеси на рассоле. Со временем окрошка прочно вошла и в народную, и в богатую кухню. Ее знали в городских домах, в трактирах и в дворянских семьях. Такое блюдо вполне могло появиться и в меню Английского клуба в Москве, и на столе во время официального приема в Петербурге. Простота здесь не мешала статусу. Наоборот, свежий вкус и удобство делали окрошку универсальной.