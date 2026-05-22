Эндокринолог предупредила об опасности жары для диабетиков
Высокая температура воздуха вызывает существенные скачки сахара в крови, поэтому установившаяся в ряде регионов России жара может навредить диабетикам. Об этом рассказала РИА Новости эндокринолог Екатерина Воронцова.
Высокая температура воздуха оказывает влияние и на людей без хронических заболеваний. Однако для пациентов с нарушениями углеводного обмена жара напрямую влияет на уровень сахара в крови. В такую погоду сахар может повышаться даже без физической активности, при этом человек с диабетом может не ощущать резких скачков сахара или гипогликемии. Это может привести к потере сознания, предупредила Воронцова.
Эксперт подчеркнула, что предотвратить подобные ситуации можно только с помощью контроля уровня сахара в крови. Для этого необходимо использовать непрерывный мониторинг глюкозы или глюкометр. В жару измерять сахар следует не менее 6–7 раз в сутки, а при необходимости и чаще, отметила врач.
По её словам, дозы инсулина также нужно корректировать в зависимости от ситуации. Важно помнить, что из-за жары его всасывание ускоряется. Кроме того, высокая температура может повлиять на сам инсулин, поэтому его следует хранить в защищённом от солнечных лучей месте. Инфузионный набор необходимо менять каждые двое суток. Также важно соблюдать питьевой режим, заключила Воронцова.
