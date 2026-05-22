Вице-губернатор Петербурга Разумишкин посетил «Литературную почту»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин посетил «Литературную почту», организованную изданием «Петербургского дневника» в рамках Книжного салона.
21 мая в Петербурге стартовал Книжный салон. Его основной темой стал Год единства народов России. В программе мероприятия предусмотрены юбилейные и памятные даты, связанные с выдающимися русскими писателями.
«Отправляю сегодня открытку родителям, у меня традиция — так делать со всех значимых мероприятий и из путешествий. Сегодня это особенно приятно, так как всегда очень любил Книжный салон, очень нравится выбирать книги, общаться с писателями, иллюстраторами», — приводит «Петербургский дневник» слова Разумишкина.
Он подчеркнул, что традиционная почта не исчезнет и сохранит свою нынешнюю форму при меньшем количестве пользователей. По его мнению, в бумажных книгах, письмах и открытках есть нечто особенное, что невозможно заменить.