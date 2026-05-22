Диетолог рассказала, какой чай полезнее для здоровья
«Самого полезного» чая не существует — все зависит от способа заваривания, температуры и индивидуальной переносимости. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова.
Все виды чая — зелёный, чёрный, белый и улун — производятся из листьев растения Camellia sinensis. Основное различие между ними заключается в степени ферментации. Каждый из них содержит полифенолы и антиоксиданты: зелёный чай богат катехинами (EGCG), а чёрный — теафлавинами. По мнению Ефимовой, для здоровья нет существенной разницы между качественным зелёным и чёрным чаем; это скорее вопрос личных предпочтений.
Чай в пакетиках также не представляет опасности для здоровья: он содержит те же полезные соединения, хотя вкусовые качества могут немного отличаться. Травяные чаи, такие как ромашковый, мятный или каркаде, не являются настоящими чаями и обычно не содержат кофеина, что важно для людей с чувствительностью к этому веществу, как отметила врач. Диетолог предупредила, что употребление очень горячего чая может быть вредным, так как это увеличивает риск развития рака пищевода.
Читайте также: