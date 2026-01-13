«Платить за каждое обидное слово»: Юрист объяснила, как наказывают за оскорбления в сети
Юрист Ярмуш: за оскорбление в сети можно заплатить штраф в размере 10 тысяч
В Москве впервые оштрафовали женщину за отправку голосовых сообщений с оскорблениями в мессенджере Telegram. Получательница пожаловалась в прокуратуру, и ведомство сочло доказательством аудиозапись. В суде отправительница вину признала и получила штраф в размере 3 000 рублей.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» подтвердила, что голосовое сообщение, как и любая цифровая переписка, может стать основанием для штрафа, если содержит оскорбление.
«Если оно выражено в неприличной форме, противоречащей нормам морали и нравственности, принятой в обществе, то будет наказание», — пояснила она.
По словам эксперта, в интернет-пространстве доказать факт нарушения проще, чем в реальной жизни, при этом размер штрафа зависит от контекста.
«Решающую роль играет не субъективное восприятие, а нарушение общепринятых норм. Даже за одно грубое слово, сказанное с целью унизить, может следовать наказание. В конкретном случае оскорбление прозвучало в личной переписке, поэтому штраф был 3000, но если они произойдет в сети «ВКонтакте», «Одноклассники» или в групповом чате, то там штраф может дойти до 10 тысяч», — отметила адвокат.
Ярмуш уточнила, что ответственность наступает только за оскорбление, направленное на конкретное лицо или группу лиц. Простое публичное использование ненормативной лексики без адресата под эту статью не подпадает.
«Как только люди поймут, что за каждое обидное слово нужно будет заплатить три, пять или десять тысяч, то сразу возьмут это во внимание. Критика должна оставаться в правовом поле: можно указывать на некомпетентность, но переходить на личности и оскорбления — рисковать уже собственными деньгами и репутацией», — резюмировала собеседница.