«Платить за каждое обидное слово»: Юрист объяснила, как наказывают за оскорбления в сети

13 января 2026, 17:20

Юрист Ярмуш: за оскорбление в сети можно заплатить штраф в размере 10 тысяч

Фото: Istock/asiandelight

В Москве впервые оштрафовали женщину за отправку голосовых сообщений с оскорблениями в мессенджере Telegram. Получательница пожаловалась в прокуратуру, и ведомство сочло доказательством аудиозапись. В суде отправительница вину признала и получила штраф в размере 3 000 рублей.





Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» подтвердила, что голосовое сообщение, как и любая цифровая переписка, может стать основанием для штрафа, если содержит оскорбление.





«Если оно выражено в неприличной форме, противоречащей нормам морали и нравственности, принятой в обществе, то будет наказание», — пояснила она.

«Решающую роль играет не субъективное восприятие, а нарушение общепринятых норм. Даже за одно грубое слово, сказанное с целью унизить, может следовать наказание. В конкретном случае оскорбление прозвучало в личной переписке, поэтому штраф был 3000, но если они произойдет в сети «ВКонтакте», «Одноклассники» или в групповом чате, то там штраф может дойти до 10 тысяч», — отметила адвокат.

«Как только люди поймут, что за каждое обидное слово нужно будет заплатить три, пять или десять тысяч, то сразу возьмут это во внимание. Критика должна оставаться в правовом поле: можно указывать на некомпетентность, но переходить на личности и оскорбления — рисковать уже собственными деньгами и репутацией», — резюмировала собеседница.