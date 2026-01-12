Стало известно, как Игорь Николаев обидел Андрея Губина

12 января 2026, 04:58

Композитор Николаев пожаловался на гневные письма из-за песни про Губина

Игорь Николаев (Фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

Песня «Ниже ростом только Губин» в исполнении Антона Зацепина некогда стала настоящим хитом, однако её успех обернулся неожиданным конфликтом между автором — Игорем Николаевым и певцом, чья фамилия звучала в тексте, пишет «Стархит».





История началась с того, что Губин лично одобрил композицию. Он даже посетил съёмки «Фабрики звёзд — 4» в качестве приглашённой звезды, где познакомился с Зацепиным и вместе с другими участниками проекта посмеялся над ироничным текстом песни, заявил Николаев.



Тем не менее спустя время исполнитель хита «Лиза», по словам композитора, внезапно обиделся. Николаев долгое время не подозревал о конфликте, пока не начал получать гневные письма от поклонников артиста в соцсетях.



«Честно говоря, я узнал об обиде Андрея после того как мне начали писать гадости в соцсетях. Ну, например: „Будь ты проклят“; „Ты сломал карьеру Губину“. Как можно сломать карьеру Губину? От упоминания в песне другого человека? Там нет ничего оскорбительного», — возмутился Николаев.