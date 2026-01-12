Комитет Госдумы одобрил штрафы за нарушения правил содержания домашних животных
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, который вводит серьезные штрафы за нарушения правил содержания домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. За несоблюдение требований к содержанию питомцев физическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей. Юридические лица могут получить наказание до 300 тысяч рублей.
Кроме того, срок давности для привлечения к ответственности увеличат с 60 дней до одного года. Это позволит более эффективно бороться с нарушителями и защитить права животных.
Государственные пенсии по инвалидности и социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: