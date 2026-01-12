Пассажир тайно фотографировал стюардесс под юбками

12 января 2026, 20:55

Тайно фотографировавшего под юбками стюардесс пассажира Cathay Pacific посадили

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Пассажира Cathay Pacific, который тайно снимал стюардесс под юбками во время перелета, приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщает The Chosun Daily.