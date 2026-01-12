Пассажир тайно фотографировал стюардесс под юбками
Пассажира Cathay Pacific, который тайно снимал стюардесс под юбками во время перелета, приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщает The Chosun Daily.
Инцидент произошел в сентябре 2025 года на рейсе из Осаки в Гонконг, однако решение суда огласили лишь в январе 2026-го. 46-летнего менеджера японской IT-компании приговорили к четырем неделям заключения и обязали выплатить штраф в десять тысяч гонконгских долларов (порядка 100 тысяч рублей).
По данным издания, один из пассажиров заметил, что мужчина фотографирует нижнюю часть тела бортпроводниц, и предупредил об этом девушек. Когда стюардессы потребовали показать телефон, в галерее нашли пять-шесть снимков, сделанных снизу вверх, на которых было видно их ноги под юбками.
Пострадавшие обратились в полицию, и после посадки в Гонконге нарушителя передали правоохранителям.
В суде обвиняемый утверждал, что случайно снял стюардесс, пытаясь сфотографировать вид из иллюминатора, но довод сочли несостоятельным. При вынесении приговора также учли, что мужчина содержит семью и пожилых родителей, а после задержания сотрудничал со следствием.
