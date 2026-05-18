«Плохая идея»: Врач рассказала, как защитить детей от комаров и почему антикомариные браслеты не работают

18 мая 2026, 16:05

Врач Зайниддинова: детей спасать от комаров нужно физическими сетками

Майское тепло в Подмосковье принесло не только радость долгожданных прогулок, но и первые «звонки» от пробудившихся комаров. Если взрослые часто отделываются легким зудом, то детская кожа может ответить на укус яркой и пугающей реакцией.





Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему дети — приоритетная цель для защиты, и как выстроить безопасную оборону от насекомых буквально с первых дней жизни.





«Если взрослому иммунитету нужно ответить на укус насекомого более спокойно, более зрело и менее активно, то маленький ребёнок отвечает на такие реакции более обильной папулой, выраженным покраснением, а иногда, к сожалению, и более масштабной, системной реакцией. Иммунная система малышей работает на пределе скорости, а барьерные функции кожи ещё не совершенны», — сказала она.

«Я всем напоминаю про физическую защиту, если мы говорим о малышах от нуля до двух месяцев: это сетка на коляску, сетка в помещении, если вы выехали на дачу и у вас открыты окна, должна быть тоже сетка. Многие родители пытаются обезопасить сон ребёнка с помощью фумигаторов, но здесь есть важное "нельзя". Фумигатор распыляется, мы не включаем его рядом с кроваткой, не включаем в изголовье детской кроватки. Это очень плохая идея», — подчеркнула врач.