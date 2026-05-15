Врача подмосковного кардиоцентра обвинили в романе с пациентом и разводе
Жительница Королёва потребовала отстранить от работы врача подмосковного кардиоцентра после жалобы на отношения с её мужем, проходившим лечение. Об этом сообщает «База».
По информации Telegram-канала, 35-летний Роман попал в больницу с сильной одышкой и подозрением на проблемы с сердцем. Во время лечения он переписывался с женой Анастасией и рассказывал, что врач назначила ему препарат, который он называл аналогом «виагры» для улучшения кровотока.
Позже Анастасию насторожили сообщения мужа. По её словам, врач увеличивала дозировку препарата и в шутку спрашивала о его побочном эффекте для полового органа. После выписки Роман признался жене, что уходит от неё к своему лечащему врачу, аспирантке Юлии. В кардиоцентре подтвердили «Базе», что получили жалобу и начали служебную проверку.
